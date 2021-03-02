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快訊／三溫暖軟禁澎恰恰討債　通化街幫主、楊醫師恐嚇罪起訴

▲▼澎恰恰北市萬華角頭、綽號「芋仔」的朱秀琮。（圖／ETtoday資料照）

▲澎恰恰(左起)因向綽號「芋仔」的朱秀琮借錢，疑遭限制行動在亞太三溫暖逼債。（圖／ETtoday資料照）

記者劉昌松／台北報導

通化街幫幫主朱秀琮與亞太三溫暖老闆楊振豐，涉嫌趁藝人澎恰恰、台南擔仔麵集團周文保等人缺錢的時候借款，等還不出錢，再邀約見面，澎去年10月間被叫到亞太三溫暖休息室，恐嚇「以前這種都是雙腳先打斷」，逼澎拿出兒子的房產設定擔保；周更遭軟禁3天才重獲自由，台北地檢署2日依強制、恐嚇等罪起訴朱、楊以及張姓小弟。

檢警調查，朱秀琮(芋仔)和楊振豐(楊醫師)共同出資經營高利貸，澎恰恰陸續借款8千萬元，還到剩下4千萬元無力在償還後，在2020年10月23日，被約到亞太15樓的休息室，澎還被恐嚇「以前這種都是雙腳先打斷，我對你已經很好了」，後來有人協助報警，警方立刻出動警力去三溫暖把澎恰恰帶走，並在確認澎安全無虞後，由檢察官指示讓澎離去。

▲▼楊振豐（人稱楊醫師）在刑事局員警押解下，移送台北地檢署複訊。（圖／記者劉昌松攝）

▲亞太三溫暖老闆楊振豐（楊醫師）已遭收押禁見。（資料照／記者劉昌松攝）

另外台南擔仔麵集團、頂鮮101餐廳負責人周文保，也因為陸續借款1.2億元，無力償還後，被約到和平東路一處民房拘禁3天，周趕緊打電話籌款還債才脫身，檢察官李頲翰為了偵辦此案，特地喬裝前往亞太三溫暖，了解澎遭囚禁的休息室管制森嚴情形後，指揮警方發動搜索約談，並將朱、楊聲押禁見獲准。

另外，朱、楊等人還被為了討債，曾闖入遠航張綱維辦公室，恐嚇張等人「不還錢殺全家」，逼張剛維開立1.5億元的支票，還強行搬走張綱維蒐集的字畫等藝術品，但因查無恐嚇字條等事證，且無朱、楊趁人之危借高利貸等不法情節，因此張另外提告恐嚇等部分，不起訴。

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