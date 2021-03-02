　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

公務員把庫存耳溫槍血壓計送同事　「過期品無殘值」不起訴

▲▼美國在臺協會(AIT)與新北防疫物資供應鏈見面會，新北市在地多家生技公司展出包含耳溫槍、額溫槍、防護衣、新冠肺炎快篩試劑、口罩在內等防疫產品。（圖／記者湯興漢攝）

▲北市公務員遭檢舉侵占耳溫槍，檢察官查出都是過期10多年的物資已無殘值。（示意圖與本案無關／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市衛生局疾管科黃姓技士，遭人檢舉擅自把庫房存放的血壓計、耳溫槍、隔離髮帽等防疫物資，當成公關品，送給同事使用，涉嫌《貪污治罪條例》中侵占公有財物罪，但台北地檢署檢察官調查，這些物資全部都已經超過保存期限，有的都過期10多年，顯示螢幕壞掉、測量數值不准，早已不在政府列管，2日以罪嫌不足為由處分不起訴。

黃姓技士負責即管科位於西寧南路的庫房管理業務，他被指控2019年6月間，涉嫌侵占庫房內1250台血壓計、2436支耳溫槍，及1萬2千個隔離髮帽後喊冤，他剛到公部門，知道庫房裡的東西已屆使用期限，依規定須報廢銷毀，但有同仁詢問是否能領用，他覺得反正報銷浪費，就請同仁填寫領用單後領取。

檢察官調查發現，這批耳溫槍及血壓計，是2003年民間捐贈，耳溫槍2003年製造出貨，保固期3年；血壓計2003年製造，產品或紙盒包装無註明保存年限，官員也曾檢查發現，血壓計螢幕出現黑色斑塊、電池嚴重腐蝕外漏，耳溫槍即便外觀看起來良好，絕大部份都無法正常顯示或診斷。

疾管科公文並載明，這批耳溫槍及血壓計，不符合網拍條件，資源回收廠收也告知該批物資已無殘值，連網拍的價值也沒有，而當初請領的疾管科同仁也證稱，領到的報廢品大多不能使用已丟棄，檢察官因此認為，這批老舊物資毫無經濟價值，已不在列管清冊內，公務員避免浪費而提供同事，並非利益輸送，頂多依照最高法院判決要旨，有違反行政規則，但刑事罪嫌不足。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

違反禁愛令被逼賣卵當飯局妹　3直播主裝可憐...15男抖內997萬

三溫暖軟禁澎恰恰討債　通化街幫主、楊醫師恐嚇罪起訴

立委助理遭爆收賄喬事　羅智強提告「還蔡適應清白」

ET快訊
快訊／理科太太網售維他命　食藥署要查！
表哥性侵4名表妹！還在神明廳下手　姨丈氣瘋
「植物油超過5%」不准叫巧克力！金莎巧克力明年也要改名
快訊／台中3車追撞1死2傷！　目擊者嚇：紅燈沒煞車
TWG這款茶農藥超標逾2倍　287kg全退運銷毀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影片影射連家致富傳奇挨告　基進黨劉恆溦警局應訊：歷史抹不去

暴力夫持「手指虎刀」猛擊妻頭　婆媳聯手壓制...他辯：沒有要殺她

現行犯逮捕直送法院審理？　劍青檢改建議：修法保障人權

大貨車載稻草超高國道撞橋天女散花　後車驚呼：我就說會「蹦丟」

板模工騎車經過「掉一大包」！民眾撿到一看嚇傻　警數完：有18萬

快訊／台中3車追撞！釀「1死2傷」搶救中…目擊者曝：沒煞車

高雄警匪槍戰！57警3路包抄19槍擊斃嫌　「單車伯」淡定穿越駁火區

公務員把庫存耳溫槍血壓計送同事　「過期品無殘值」不起訴

土城女外送員下車取餐　一轉頭車就被騎走！她傻眼：趕羚羊咧

神明廳內性侵！惡男染指4未成年表妹　下跪求饒：姨丈對不起

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

汪東城「讓隊員愛上你」戳破解散關鍵！　回應油膩…「飛吻＋舞姿」讓全場崩潰

《上流戰爭》珍妮勇敢淚揭「被霸凌的是我！」　姜瑪莉心痛崩潰「甩夕京巴掌」宣戰朱丹泰

BMW被拖吊！違停貴婦肉身阻攔　辱罵警＋抓臉插眼遭辣椒水制伏

用舊輪胎打造《進擊的巨人》艾倫　耗時30天...胎紋逼真呈現肌肉感

200個貨櫃無法外銷「恐損失千萬」 鳳梨伯兒嘆：可能選擇放到壞掉...

影片影射連家致富傳奇挨告　基進黨劉恆溦警局應訊：歷史抹不去

暴力夫持「手指虎刀」猛擊妻頭　婆媳聯手壓制...他辯：沒有要殺她

現行犯逮捕直送法院審理？　劍青檢改建議：修法保障人權

大貨車載稻草超高國道撞橋天女散花　後車驚呼：我就說會「蹦丟」

板模工騎車經過「掉一大包」！民眾撿到一看嚇傻　警數完：有18萬

快訊／台中3車追撞！釀「1死2傷」搶救中…目擊者曝：沒煞車

高雄警匪槍戰！57警3路包抄19槍擊斃嫌　「單車伯」淡定穿越駁火區

公務員把庫存耳溫槍血壓計送同事　「過期品無殘值」不起訴

土城女外送員下車取餐　一轉頭車就被騎走！她傻眼：趕羚羊咧

神明廳內性侵！惡男染指4未成年表妹　下跪求饒：姨丈對不起

共同創造，夢想的軌跡-斗六國中 程芮庭、廖櫻真

號稱1瓶抵12瓶、30天就有感！理科太太網售維他命　食藥署要查

根本不環保！特斯拉買比特幣「爭議內幕」揭曉　形象連帶重傷

江少慶告別旅美生涯不捨　回台打中職「是自己的判斷與決定」

不到終點，絕不輕易放棄-雲林國中游泳隊

影片影射連家致富傳奇挨告　基進黨劉恆溦警局應訊：歷史抹不去

不只雞肉飯！南機場夜市超強美食全攻略　霸氣生煎包晚來買不到

九太新洋將JC戰象　球風自比爵士名將AK47

才子皇帝播種力千古第一！睡6000處女生80子女　還挖地道青樓幽會

創9年來同期新高　勞部：4月底人力需求淨增加5萬人

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

社會熱門新聞

警開槍現場影片曝　嘉義綁匪中彈

違停貴婦腿夾反抗警崩潰！側拍片逆轉

知名寶寶米餅「噁心工廠」直擊　蟑螂老鼠滿地爬

板橋騎士罵警打女生　慘被肉搜出

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

BMW貴婦驗傷恐提告！喊冤：警察誤導我

工業氮氣填充「知名寶寶米餅」　老闆：我只在意成本

即／台東17歲少年遺體找到了！

工人戀上麵包正妹　貼窗盯健身下場曝

辣媽託夢「沒穿衣服」！兒急報案　男友穿長袖露餡

即／高雄美術館附近槍戰！

民眾撿到裝7萬現金皮夾送警局！27歲男警竟私吞

士官長拉褲性騷正妹女下屬　空軍嘉義基地竟包庇豬哥

即／台中3車撞一團釀「1死2傷」！

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

警開槍現場影片曝　嘉義綁匪中彈

違停貴婦腿夾反抗警崩潰！側拍片逆轉

知名寶寶米餅「噁心工廠」直擊　蟑螂老鼠滿地爬

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

剛生完二寶4個月…MEI MEI懷了第3胎！

板橋騎士罵警打女生　慘被肉搜出

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

女吃砂鍋魚頭譙抬價！遭監視器打臉

「圍棋女神」14秒床片曝光！

方文琳「校花級二女兒」畢業照美炸

BMW貴婦驗傷恐提告！喊冤：警察誤導我

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

工業氮氣填充「知名寶寶米餅」　老闆：我只在意成本

女兒遭霸凌球鞋被丟掉　陸元琪怒了

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

更多

最夯影音

更多
黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面