公務員把庫存耳溫槍血壓計送同事　「過期品無殘值」不起訴

▲北市公務員遭檢舉侵占耳溫槍，檢察官查出都是過期10多年的物資已無殘值。（示意圖與本案無關／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市衛生局疾管科黃姓技士，遭人檢舉擅自把庫房存放的血壓計、耳溫槍、隔離髮帽等防疫物資，當成公關品，送給同事使用，涉嫌《貪污治罪條例》中侵占公有財物罪，但台北地檢署檢察官調查，這些物資全部都已經超過保存期限，有的都過期10多年，顯示螢幕壞掉、測量數值不准，早已不在政府列管，2日以罪嫌不足為由處分不起訴。

黃姓技士負責即管科位於西寧南路的庫房管理業務，他被指控2019年6月間，涉嫌侵占庫房內1250台血壓計、2436支耳溫槍，及1萬2千個隔離髮帽後喊冤，他剛到公部門，知道庫房裡的東西已屆使用期限，依規定須報廢銷毀，但有同仁詢問是否能領用，他覺得反正報銷浪費，就請同仁填寫領用單後領取。

檢察官調查發現，這批耳溫槍及血壓計，是2003年民間捐贈，耳溫槍2003年製造出貨，保固期3年；血壓計2003年製造，產品或紙盒包装無註明保存年限，官員也曾檢查發現，血壓計螢幕出現黑色斑塊、電池嚴重腐蝕外漏，耳溫槍即便外觀看起來良好，絕大部份都無法正常顯示或診斷。

疾管科公文並載明，這批耳溫槍及血壓計，不符合網拍條件，資源回收廠收也告知該批物資已無殘值，連網拍的價值也沒有，而當初請領的疾管科同仁也證稱，領到的報廢品大多不能使用已丟棄，檢察官因此認為，這批老舊物資毫無經濟價值，已不在列管清冊內，公務員避免浪費而提供同事，並非利益輸送，頂多依照最高法院判決要旨，有違反行政規則，但刑事罪嫌不足。

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