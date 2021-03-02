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結婚2年只行房3次！29歲人妻揭「尪出軌乾爹」：我只是工具

▲▼性行為,性交易（示意圖／取自Pixabay）

▲夫妻結婚兩年行房3次。（示意圖／取自Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸29歲女子劉青青（化名）和男友戀愛半年，因為懷孕奉子成婚。沒想到，一登記結婚，丈夫對她的態度立馬急轉彎，甚至不聞不問。她怒控，「現在和丈夫結婚2年了，僅僅行房3次，懷孕之後，丈夫更是不理不睬。」她懷疑丈夫出軌了，「因為丈夫與他乾爹有姦情！」

劉青青此前在一家藥店打工，在藥店認識了李東（化名），相處下來覺得對方為人不錯、很溫和。李東是一名教師，工作穩定。半年後，劉青青意外懷孕，之後兩人閃電結婚。

事實上，劉青青事後才察覺，丈夫對這段婚姻並不重視，兩人沒有拍婚紗照，沒有舉辦婚禮，僅僅是登記後簡單地請了幾個親戚一起吃飯。

更讓劉青青難以接受的是，之後她意外流產，丈夫卻反應十分冷淡。結婚2年來，兩人甚至只行房了3次，令人奇怪的是，3次的時間都是丈夫特地選擇在妻子的排卵期。

果然，劉青青再次懷孕。此時，李東便又回到了最早的狀態，對妻子不管不問。無奈之下，她只好回到娘家養胎。

孩子出生之後，丈夫依舊以工作忙為由，幾乎沒有回家照顧過她和孩子，並且也從沒有支付過生活費。沒想到，劉青青日前去公司找對方，協商女兒撫養問題時，更被對方狂毆受傷進了醫院。

丈夫的種種行為讓劉青青懷疑丈夫出軌了，而她只是一個生孩子的工具。此外，她還認為，丈夫跟乾爹關係密切，兩人應該有一腿，「因為他乾爹對家裡情況非常熟悉，他對乾爹有著超尋常的信任。」不過，李東回應稱，兩人僅僅是乾爹和乾兒子，並沒有其他關係。

目前，雙方簽下離婚協議。按照協議，孩子交由劉青青撫養，李東定期支付撫養費。

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