暴力夫持「手指虎刀」猛擊妻頭　婆媳聯手壓制...他辯：沒有要殺她

▲淡水區暴力李男竟違反保護令，持手指虎刀闖屋攻擊妻子。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃宥寧／台北報導

新北淡水區1名李姓暴力夫違反保護令，竟持屬槍砲彈藥刀械管制條例中的管制「手指虎刀」闖入屋內，當著自己母親面直接攻擊妻子頭部，李母見狀上前趕緊阻止，幫頭流鮮血的媳婦一起壓制兒子在椅子上。士林地檢署日前偵結，認定李男持刀械攻擊妻子致命部位，依家暴殺人未遂等罪嫌將他起訴。

事情發生於去年12月13日中午，多次毆打妻子的李男明知妻子已經申請通常保護令，應遠離妻子工作場所至少50公尺，但他於有效期間內，竟從不詳成年男子取得公告查禁的手指虎刀，前往母親住處攻擊妻子。

相當狡猾的李男前往母親住處發現屋內反鎖，竟央求鄰居代為按鈴，李母以為是鄰居來按鈴便不疑有他開門，豈料一打開門，兒子戴著手套、持手指虎刀衝進屋內朝妻子頭部攻擊。李妻遭攻擊後導致頭皮2處撕裂傷，當場流血，一旁李母嚇得趕緊制止，便與媳婦一起將兒子壓制在椅子上並報警。

李男到案後表示「自己是有攻擊妻子，但沒有想要殺了她」，但李妻、與李母指證歷歷。檢方也依警方查扣的手套檢驗出李男DNA，手指虎刀血跡也驗出李妻DNA。

對此檢警認定，李男持列管刀械攻擊妻子頭部致命位置，依殺人未遂罪及違反保護令等，依法提起公訴，建請法院分論併罰。

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