胡潤富豪榜：全球首富馬斯克、「瓶裝水之王」鐘睒睒亞洲第一

▲特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）首度登頂胡潤富豪榜，成為全球首富。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

胡潤研究院今（2）日公布《2021胡潤全球富豪榜》，全球新增412位身家超十億美元的企業家，總數達3228人，創歷史新高。其中，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）財產達到1.28兆人民幣（約5.50兆新台幣），首次登頂全球首富。此外，大陸農夫山泉董事長鐘睒睒則是以5500億元人民幣（約2.3兆元新台幣）位居全球第七、亞洲第一。

▲大陸「農夫山泉」創辦人鐘睒睒。（圖／CFP）

《2021胡潤全球富豪榜》顯示，大陸以1058名身價達到10億美元的企業家領先於美國，共增加259位，而美國則有696位，增加70位。現年67歲的「瓶裝水之王」，農夫山泉董事長鐘睒睒首度衝進全球前十名，以5500億元人民幣的財產成為亞洲首富。

▲拼多多創辦人黃崢擠下馬雲成為大陸第三富豪。（圖／CFP）

騰訊集團CEO馬化騰則是保住大陸富豪第二名的席次，在全球排名為第14名。值得注意的是，拼多多創辦人黃崢異軍突起，以4500億元人民幣資產擠下馬雲，成為大陸第三名，全球排行則是19名。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，「在電動車熱潮的推動下，有三個人在一年內增加了超過500億美元，其中以馬斯克為首，增加了1510億美元，而電商亞馬遜CEO貝佐斯（Jeff Bezos）和拼多多的黃崢各自增加了500億美元，按這個速度，預計在未來5年內，將有50多人突破1000億美元大關。」