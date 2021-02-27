林志穎快看！特斯拉「都市傳說」原因找到了　台大教授曝1字釀災

記者葉國吏／綜合報導

電動車特斯拉「都市傳說」原因找到了！近日許多車主實測發現，只要啟動特斯拉的語音辨識導航「開元路土魠魚羹」，無論是Model S、Model 3還是Model X，車內螢幕會瞬間黑屏。這都市傳說也吸引「不老男神」林志穎實測。對此台灣大學電機系教授葉丙成在臉書發文透露特斯拉黑屏的原因。

▲特斯拉導航到「開元路土魠魚羹」就當機。（圖／翻攝自YouTube／DDCAR TW）

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特斯拉社團近日有車主發現，只要開啟語音辨識導航功能的條件下，說出「導航到開元路土魠魚羹」，特斯拉車內這具大螢幕，就會立馬跟你賭氣黑屏當機、重新啟動；後經不少車主親身實測之後，確認這個BUG還真的是「全台共用」，頓時讓「開元路土魠魚羹」成為特斯拉車主之間的熱門關鍵詞。

這都市傳說也吸引林志穎實測，只當他說出「帶我到開元路土魠魚羹」後，導航馬上轉成黑屏，接著重新啟動系統，父子倆看到瞬間傻眼笑出來，他望向兒子直呼「真的當了耶」。

▲林志穎親身實測「特斯拉都市傳說」。（圖／翻攝自Instagram／jimmylin）

對此台大電機系教授葉丙成26日在臉書發文談論此事，表示其實讓特斯拉當機的問題不在「開元路土魠魚羹」這7個字，而是系統無法正確顯示「(魚土)」這個字，系統會變亂碼，所以會導致主機當機重開機。

▲台大教授葉丙成找到特斯拉當機原因。（圖／翻攝自Facebook／葉丙成）

葉丙成文中表示，其實不只開元路的土魠魚羹，只要在Google導航上被標示為「（魚土）魠魚羹店」，都會讓特斯拉當機，但如果是標示「土魠魚羹店」的話，就不會有這問題。「這不是媒體上說的『開元路土魠魚羹』唸起來跟『Kindly root to boot again』相似的問題」。

