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社會 社會焦點 保障人權

獨／「靈異體質」特斯拉實測猛鬼路段　無人公墓現2人影...超毛實錄

▲特斯拉實測，去完公墓往陽明山路段竟偵測到2人。（圖／記者黃宥寧攝）

▲特斯拉實測，去完公墓往陽明山路段竟偵測到2人。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

繼對著特斯拉導航說帶我去「開元路土魠魚羹」導致螢幕立刻轉黑重啟，現在又出現新的特斯拉「都市傳說」，但這次竟是靈異版本。《ETtoday新聞雲》記者到公墓實測，並前往網友過去點名的台北「猛鬼路段」，如菁山路101巷、東山路25巷、自強隧道，得出驚悚的結果。

日前網路瘋傳大陸一網友在TikTok上傳的一段影片顯示，車主駕駛特斯拉在無人墓地行駛，車輛卻偵測到周圍「滿滿行人」，相當嚇人，驚悚指數直逼「五顆星」。引起網友一陣調侃：「特斯拉通靈果然不一般」、「你以為你自己開車，其實後座都已經坐滿了」、「據說鬼魂是受磁場感應的，所以被監測到是正常。」

對此《ETtoday新聞雲》記者也駕駛著特斯拉實測，前往網友曾點名出台北市最陰路段，其中的菁山路101巷、東山路25巷、及自強隧道。

▼實測駕駛特斯拉前往士林第八公墓。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼實測特斯拉到士林第八公墓。（圖／記者黃宥寧攝）

由於特斯拉搭載的是8顆環景攝影機提供車體周圍360度視角，範圍可達250公尺，在不受雨水、濃霧、灰塵以及前方車輛的影響下都可在螢幕上看見車外狀況。當記者前往士林第八公墓停留近10分鐘，不過鏡頭卻沒有偵測到任何人像出現。

結束公墓實測後，驅車前往文化大學後山東山路25巷，剛上山沒多久竟然偵測沒出現在路面的1輛幽靈車及沒走在馬路上的2個人影就顯示在車身右側，由於第八公墓離東山路25巷僅4分鐘車程，也讓記者實測當下感到相當毛。

▼特斯拉行駛在東山路25巷竟出現1輛車和2人像。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼特斯拉行駛在東山路25巷竟出現1輛車和2人像。（圖／記者黃宥寧攝）

對此也有特斯拉女車主S小姐告訴《ETtoday新聞雲》記者，她回憶去年7月夏天中元節前後，入住新竹某知名飯店，一整層樓都是空的，但過了12點之後隔壁房間仍傳出乒乒乓乓的聲響，持續到凌晨2點多她受不了便撥打客服向櫃台反應。豈料她反應後仍有巨大聲響傳出，她火大便和老公一起去櫃檯，櫃台小姐支支吾吾竟說「這一整層樓都沒有人」。她和老公嚇壞，沒想到隔天回到台北家要去地下室停車時，看到她的特斯拉螢幕出現一個長髮女人。

S小姐表示當下她快被嚇壞，因為前一晚才在飯店出現毛骨悚然靈異事件，沒想到回到家竟在自己剛買沒多久的車上看見驚人畫面。她趕緊跑去找能通靈的老師詢問，才得知原來那個長髮女人不是她眼花，是真的有。通靈老師告訴她「這女人是搶人家老公被殺，因為當下體質較敏感所以才會看到」於是她聽通靈老師的指示，迅速燒了紙錢和衣服後，也沒再看過。但她仍怕怕的說，有陣子還將自己的愛車「冷凍起來」不敢開。

對於擁有「靈異體質」的特斯拉，車友也分享自身經驗「以前遇過旁邊沒人，但顯示有行人在旁邊然後消失。」車友解釋或許是因為特斯拉靠影像辨識，所以才會有誤判現象。《ETtoday新聞雲》也和特斯拉業務詢問，獲回應表示可能是鏡頭有被遮蔽，或是感應器上有灰塵導致錯誤訊息。

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