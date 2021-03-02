雲端最前線／藍電商平台幫賣鳳梨 陸對台經濟制裁有續集？

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台灣鳳梨遭禁止進口大陸，國民黨電商中心網路開賣，已經銷出逾百箱近6千公斤；而陸《環球時報》表示，民進黨不應逼大陸朝台灣經濟下手，鳳梨之亂延燒，蔡政府該如何調整兩岸政策？《雲端最前線》2日邀請立法委員劉建國、立法委員林為洲、台北市議員李柏毅以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲總統蔡英文力挺台灣鳳梨。（圖／總統府提供）

距離上次修憲已有15年之久，立法院本會期啟動的第八次修憲工程，目前已有朝野43項提案。對於民進黨立委郭國文提案增加不分區立委席次至68席；民眾黨也力主調降公民複決門檻，從原先的965萬人同意降低到644萬人。而民進黨3日也將成立「憲改小組」，是否對此次修憲勢在必行？

藻礁公投連署「粉紅風暴」，在228三天連假，一共衝破十萬份，公投小組1日表示，這是繼突破法定門檻後，令人振奮的好消息。公投小組也坦言，這起公投連署一開始乏人問津，但從這週開始，幾乎每三天就有10萬份進帳。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。