高雄中博高架橋拆除進度逾40％！　上班首日交通大考驗

▲高雄中博高架橋拆除工程進行中。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄中博高架橋拆除工程進入第4天，也是第一個上班日，目前工程進度超前2.1%、已達40.1%，高雄市副市長林欽榮一早至應變中心視察聽取簡報，並與交通局、警察局至周邊路口勘查交通疏導狀況，經觀察替代道路車多但運行尚稱順暢。

▲替代道路。（圖／記者洪靖宜翻攝）



根據高雄市交通局智慧運輸中心的觀測資料顯示，主要替代道路的自由-復興路、中華路，車流量約增加了2千輛，分擔了中博橋3成以上的移轉車流。另外，在前站增加調度YouBike車輛，方便雄中學生騎乘，捷運高雄車站的運量也有較拆橋前的運量約有3成的成長（達每1萬4千人次），表示市民朋友充分配合轉乘疏導措施，願意透過台鐵與捷運的雙向轉乘進出高雄車站，紓解站區交通負荷。

▲高雄中博高架橋拆除工程進行中。（圖／記者洪靖宜翻攝）



交通部鐵道局指出，中博高架橋拆除作業於2月28日已完成橋面版破碎作業，目前進行上部鋼樑切除作業。3月1日上午因鋼樑吊離進度恐未如預期，現場工務局與鐵道局南工處施工團隊機動研商檢討後，決定變更切割斷點，原定鋼樑與帽梁分割作業，是於連接螺栓處切割分離，變更改於端點直接切割鋼樑，加速切割吊離鋼樑；並協調高雄市政府工務局同意延長24小時施工，加速鋼樑吊離工地，以利騰出更大施工空間，安排工項順利進場。



高雄市副市長林欽榮指出，配合拆橋工程市府成立24小時運作的應變中心，每日開會檢討工程進度與調整各交通節點的疏導措施，確保工程進度也保持替代道路車流運行順暢，期能如期在3月8日早上6點準時通車。

▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市長陳其邁表示，因事先的疏導，所以整體的交通流量雖然在其他的替代道路較大，但是基本上還算是順暢，除了在十全路跟自由路路口，有短暫的壅塞，但是經過交通局立刻調整秒數後，整體的交通狀況還是在可以接受的範圍，在下班的高峰期也要超前部署，能夠儘速的就位，目前工程的進度約40.1%，進度稍微超前，1999或里辦公室隨時了解說地方市民朋友對於拆除的抱怨，都會立刻改善。



交通局最後提醒用路人，提前行駛替代道路，東西向改走大順、同盟、十全、中正；南北向改走民族、中華、自立、自由、復興或搭乘捷運紅線，並提早出門，避免行車延誤。為方便捷運、台鐵、公車與國道客運之轉乘，市府亦特別闢駛每6分鐘一班免費接駁車往返高雄車站-七賢路公車及國道客運臨時停靠站，請市民朋友多加利用。

時間對我們來說完全沒用！