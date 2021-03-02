高雄警匪駁火19槍！黑色休旅停路邊遭波及　倒楣女車主現身了

記者黃子倩、莊智勝／高雄報導

高雄市鼓山區、美術館旁今（2日）上午9時許傳出槍響，一名李姓綁匪在嘉義犯下擄人勒贖案，隨後轉往高雄逃逸，該案經由高雄、嘉義警方共同偵辦，今於高雄美術館附近路段發現李嫌身影，當即發動攻堅圍捕，惟李嫌拒捕，警匪雙方當街駁火19槍，李嫌因此中彈身亡；事發後現場拉起封鎖線，停在李嫌白色轎車後方的女車主稍早也收到通知到場，表示自己上午8點多將車停好前往公司上班，不料才隔約1小時就無端捲入警匪駁火案。

▲身穿灰色上衣的女車主愛車停在路旁，無端遭警匪槍戰波及。（圖／記者黃子倩攝）

警方指出，李姓綁匪（57歲）年前從高雄北上嘉義犯下擄人勒贖案，得手後潛逃回高雄，本案由高雄、嘉義兩地警方聯手偵辦展開追查，今上午於鼓山區明誠四路發現李嫌行蹤，當下李坐進白色休旅車內，正準備要把停在路邊的車輛移走時，警方即發動攻堅圍捕，雙方當街駁火19槍，過程中李嫌中彈，當場失去生命跡象，經送醫搶救後，稍早仍宣告不治身亡。

▲警方發動攻堅圍捕，李姓綁匪中彈身亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而在警匪激烈交鋒的過程中，停在李嫌白車後方的黑色休旅車也遭到波及，雖然車身未被流彈擊中，但車頭遭到李嫌撞擊、板金凹陷；女車主稍早接到通知後也緊急趕往現場，表示自己上午8時許將車停妥後走進公司上班，怎料事隔約1小時就發生槍戰，自己的愛車意外受到波及損傷，目前經查看後，女車主決定暫時不移動車輛，先將礙車留在現場，待事件落幕後再行處理。

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▼現場目前拉起封鎖線，警方正在採證中。（圖／記者黃子倩攝）