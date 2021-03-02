台中男清晨橫越馬路遭重機撞上命危　騎士斷牙全身擦傷

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區46歲張姓男子2日清晨橫越大明路時，被騎乘重機的23歲巫姓男子直接撞上，張男頭部受傷，手腳骨折，沒有生命跡象，有酒精反應；巫男牙齒斷落，沒有酒駕，警方正調查車禍原因。

▲台中酒醉男清晨橫越馬路被重機撞擊，造成1人ohca1人牙斷。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警方表示，張男清晨5點56分橫越大明路時，被直行騎乘重機的巫男撞上，張男當場ohca，仍送大里仁愛醫院搶救，而巫男牙斷、多處擦傷、意識清醒，送大慶中山醫院，目前深入調查事發原因。

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