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高鐵內脫褲掏「那話兒」自拍　實習警察被判5個月拘役

▲大陸一名杜姓實習警察在高鐵執勤時，躲在廁所內錄製不雅影片遭逮。（圖／翻攝瀟湘晨報）

▲大陸一名杜姓實習警察在高鐵執勤時，躲在廁所內錄製不雅影片遭逮。（圖／翻攝瀟湘晨報）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名杜姓實習警察於高鐵執勤期間，身穿制服躲在列車廁所內脫褲掏「那話兒」自拍影片及照片，並上傳至網路賺取流量，點擊率最高達2.3萬次。經北京鐵路運輸檢察院提起公訴，杜姓員警因傳播淫穢物品，被判處5個月拘役。

▲杜姓實習警察自拍不雅照上傳網路，最高點擊率達2.3萬次。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲杜姓實習警察自拍不雅照上傳網路，最高點擊率達2.3萬次。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，杜某某以實習生的身份，擔任高鐵乘務輔警。2020年7月2日，杜某某在G9031次列車值警之際，於列車一號車廂的廁所內，拍攝了自己的不雅圖片、影片，並於當日將其上傳至國外的社交平台。

據了解，這名杜姓實習員警今年23歲，根據網路流傳的文章截圖顯示，「看到同事們把皮鞋脫掉，看著他們穿著黑襪的腳，空氣中的腳臭味，我的OOXX的不行，趕緊跑到洗手間問自己.....。」該文章配圖是他身著警察制服的下半身照片，雙手則握著露出的「那話兒」，畫面極度令人不舒服。

▲這名杜姓實習警察數次在高鐵列車廁所自拍照片及影片上傳社群平台。（圖／翻攝瀟湘晨報）

▲這名杜姓實習警察數次在高鐵列車廁所自拍照片及影片上傳社群平台。（圖／翻攝瀟湘晨報）

此外，他陸續以影片或照片裸露下體，上傳至社群平台，藉此賺取點閱率，也因此引起有關單位注意，將他逮捕拘留。案件經北京鐵路運輸檢察院審理後，決定因杜姓男子犯傳播淫穢物品罪，判處拘役5個月。

北京鐵路運輸檢察院表示，杜姓男子身穿輔警制服，以鐵路警察的名義，將淫穢影片上傳至網路，「其中一條瀏覽量達到2.3萬，情節嚴重，杜某某的行為嚴重損害了人民警察的形象，觸碰了法律底線，構成傳播淫穢物品罪。」

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