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社會 社會焦點 保障人權

正妹喊：想要皮卡丘！男臨演竟秒鑽進她車頭燈狂蹭…還摟腰強吻　

▲▼寶可夢遊行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲宋男扮演皮卡丘，趁機把頭埋進小君胸部磨蹭，挨告性騷擾。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者陳羿妏／台北報導

台北一名正妹小君（化名）2019年8月1日晚間於夜店結識宋姓臨時演員，結束後與4名友人一起前往餐廳續攤，不料，過程中宋男聽聞小君想要一隻皮卡丘後，竟馬上演出，直接將頭部往小君胸口磨蹭，並趁機摟腰強吻，嚇得小君報警提告。刑事部分，宋男被依性騷擾罪，判刑4月確定；民事部分，台北地院日前再判宋男賠償8萬元精神撫慰金，可上訴。

判決指出，小君當時與宋男、4名友人去完夜店後，決定到台北東區的餐廳續攤，孰料，雙方聊天過程中，宋男聽聞小君稱「想要一隻皮卡丘」，下秒竟直接裝成皮卡丘，把自己的臉埋進小君胸部「鑽來鑽去」，而小君當下趕緊推開，並指著天花板喊「監視器有在拍」、「不要碰我」、「不要鬧了」，宋男卻不肯善罷干休，反倒還脫口說出「信不信我會親你」，接著趁機摟住小君腰部，強吻對方，氣得小君報警提告。

刑事部分，宋男否認犯行，辯稱自己當時酒醉，罹患精神疾病，目前正在服藥，但他卻沒有提出任何證據，法官勘驗相關證據後，依性騷擾罪判刑4月，得易科罰金12萬元；案經上訴後，二審法官認為，小君出言制止時，宋男仍會收手，因此難以認定其有因酒醉，辨識能力降低，且犯後態度不佳，始終不願認錯，因此駁回上訴，維持一審刑度，全案定讞。

民事部分，小君認為，因宋男性騷行徑，造成她身心受有極大創傷，必須多次至精神科診所看診，除刑事告訴外，另向宋男求償10萬元精神撫慰金。宋男辯稱，當時他將小君一把抱起、埋胸磨蹭及摟腰，小君並沒有拒絕他，讓當時酒醉的他，誤認小君對他有好感，才會產生後續親吻行為。

對此，台北地院勘驗相關證據後，不採信宋男說詞，再加上宋男於刑事性騷案中，已遭判刑、得易科罰金在案，因此足認宋男不法侵害小君身體自主權，另審酌宋男國小肄業，現為臨時演員等情狀，判宋男賠8萬元為適當，全案可上訴。

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