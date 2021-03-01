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行政院搬數據「美韓港日」外銷增升：雞蛋不要放在同個籃子裡

▲▼行政院記者會-宣布萊劑零檢出縣市自治條例無效，羅秉成政務委員出席。（圖／記者李毓康攝）

▲羅秉成。（資料照／記者李毓康攝）

記者蕭羽耘／台北報導

中國即日起封殺台灣鳳梨，國民黨陣營拿出農委會近5年資料，抨擊我國近年農產品輸出對中國更依賴。對此，行政院發言人羅秉成1日回應，雞蛋不要放在同個籃子裡，近兩年對美韓港日外銷成長率有顯著的增升。

羅秉成指出，台灣有水果王國的美譽，不僅國人喜愛，世界也稱讚，而國產水果9成以上是供應國人消費為主，在外銷方面持續積極開拓市場，而站在經濟學角度來看，雞蛋不要放在同個籃子裡，才能分散風險。

羅秉成說，根據相關統計數據顯示，我國109年較108年水果外銷若干國家或區域成長率確有顯著的增升，例如美國210%、韓國75%、香港68%、日本37％。

至於個別品項出口，羅秉成說，到中國以外市場的成長率也大幅提升，例如鳯梨164%、柚子147%、蓮霧77％；前年底，蜜棗銷韓國是全球唯一，芭樂銷美國是世界唯二，這都是蔡政府近年來積極開拓農産品外銷新市場的實績。

羅秉成說，雖受到疫情影響，但新南向政策自105年推動以來，在人才、醫療、產業等各方面成果也是有目共睹。舉例來說，108年與105年相比較，新南向來台學生數成長 84.8%，我國赴新南向國家留學人數成長34.9%；醫衛產品自105年的2.9億美元，成長至108年的3.74億美元，109年前三季醫衛產品出口亦持續增加8.2%等。

他表示，現因美中貿易摩擦及疫情影響，美日韓等國企業已將部分供應鏈自中國移至越、泰等新南向國家，供應關係有短鏈化的趨勢，而新南向政策即可藉此趨勢協助台商布局。

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