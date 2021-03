「奶茶聯盟」站出來！力挺緬甸反軍政府示威　民主運動跨境擴散

文/中央社曼谷1日綜合外電報導

亞洲多地活躍人士週末舉行集會,支持緬甸抗議軍方政變的示威活動,一場以「奶茶聯盟」為號召推動的跨境民主青年運動影響力似乎越來越大。

▲ 台北街頭有民眾舉著「#奶茶聯盟」旗幟與標語力挺緬甸示威。(圖/路透)

路透社報導,緬甸民主運動人士呼籲聲援之後,台北約200人,泰國曼谷、澳洲墨爾本、中國香港昨天有數十人走上街頭,揮舞「#奶茶聯盟」(#MilkTeaAlliance)旗幟與標語力挺。

「#奶茶聯盟」這個主題標籤源於對抗中國民族主義者網路攻擊的示威活動,昨天在網路上被引用了千千萬萬次。之所以以「奶茶」為名,是因為泰國、香港和台灣等地許多民眾喜歡這種奶類飲品。

Thank you so much for standing with us.We will never forget your kindness. pic.twitter.com/BNqNnUqsw7