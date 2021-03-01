「奶茶聯盟」站出來！力挺緬甸反軍政府示威　民主運動跨境擴散

文／中央社曼谷1日綜合外電報導

亞洲多地活躍人士週末舉行集會，支持緬甸抗議軍方政變的示威活動，一場以「奶茶聯盟」為號召推動的跨境民主青年運動影響力似乎越來越大。

▲ 台北街頭有民眾舉著「#奶茶聯盟」旗幟與標語力挺緬甸示威。（圖／路透）

路透社報導，緬甸民主運動人士呼籲聲援之後，台北約200人，泰國曼谷、澳洲墨爾本、中國香港昨天有數十人走上街頭，揮舞「#奶茶聯盟」（#MilkTeaAlliance）旗幟與標語力挺。

「#奶茶聯盟」這個主題標籤源於對抗中國民族主義者網路攻擊的示威活動，昨天在網路上被引用了千千萬萬次。之所以以「奶茶」為名，是因為泰國、香港和台灣等地許多民眾喜歡這種奶類飲品。

Thank you so much for standing with us.We will never forget your kindness. pic.twitter.com/BNqNnUqsw7 — Khant Hmu Lwin (@KhantHmuLwin1) February 28, 2021

印尼、馬來西亞活躍人士舉行網路示威，東南亞與其他地方另有數千人參與社群媒體活動，張貼訊息和圖片相挺。

昨天是緬甸示威活動最血腥的一天，警方朝示威者開槍，包括緬甸最大城仰光，場面都非常混亂。2月1日軍方奪權、拘押民選領袖翁山蘇姬與執政黨高層以來，已有至少21名示威者喪命。

參與香港示威的漢緬關係研究者黛比．陳（Debby Chan, 譯音）表示： 「我們看到緬甸勇敢的人不畏水柱、催淚瓦斯、警棍和子彈走上街頭，痛苦的回憶頓時湧上心頭。」

「香港示威者2019年也遭遇一樣的事，今天，我們希望能展現我們相挺。」（譯者：鄭詩韻／核稿：盧映孜）