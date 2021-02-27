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存摺放捷運站置物櫃可借款！退伍少將「照做淪詐欺犯」　下場曝光

▲▼捷運站置物櫃。（圖／台北捷運公司提供）

▲曹男照民間借貸業者指示，將存摺、提款卡放入捷運站置物櫃，並提供密碼，竟成詐欺犯。（示意圖，與當事人無關／台北捷運公司提供）

記者陳羿妏／台北報導

曹姓退伍少將2020年3月間因有借款需求，找上民間借貸公司，並按著對方要求，將存摺、提款卡放置於捷運站置物櫃內，再以LINE傳送帳戶密碼、置物櫃號碼給對方。不料，帳戶卻遭詐騙集團利用，對方直接拿該帳戶詐騙3名受害人共16萬1093元。曹男因提供自身帳戶，淪為詐欺犯，台北地院審理後，依幫助犯詐欺取財罪，將曹拘役30日，得易科罰金3萬，緩刑2年。

判決指出，曹男博士畢業，為國安局退伍少將，然而，他明明能預見將提款卡及密碼交付他人後，可能遭不法集團利用詐財，卻因有借款需求，按照民間借貸公司指示，將自己的存摺、提款卡，放置於捷運中正紀念堂站6號出口的置物櫃內，放完再透過LINE傳訊告知對方密碼，以及置物櫃號碼。

豈料，這間民間借貸公司竟是詐騙集團，在獲取曹男的存摺、提款卡後，對3名受害者下手，以佯裝成電商平台客服人員、警方等方式，指導被害人操作ATM，接續得手7萬3956元、3萬7151元、4萬9986元，總金額共16萬1093元，並在款項確認入帳後，隨即提領一空。直到被害人報警處理，全案因此曝光。

檢警循線追查帳戶後，發現持有人竟是曹男，旋即將他帶回到案說明。另外經調查後，檢方認為，以曹男學經歷，且知悉政府宣導禁止民眾提供帳戶，顯然曹男明知將存摺放入置物櫃內，與一般貸款流程有異，仍繼續為之，有幫助詐欺的不確定故意，因此訊後依幫助詐欺取財罪嫌起訴曹男。

全案審理期間，曹男坦承不諱，與被害者達成和解，並賠償所有損害金額，法官審酌曹男一切情狀後，依幫助犯詐欺取財罪，將曹拘役30日，得易科罰金3萬，緩刑2年。

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