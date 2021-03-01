日本動畫時隔14年再登《央視》 《工作細胞》東北話配音上熱搜

▲日本動畫《工作細胞》將血球、細胞等身體構造擬人化，在大陸《央視》熱播。（圖／翻攝百度百科）

記者魏有德／綜合報導

大陸《央視》自2月13日開始播放日本動畫《工作細胞》第一季，在陸網上引起熱烈討論。外媒稱，這是中央電視台時隔14年後再次播放日本動畫作品，或代表中日關係有所改善。雖然《工作細胞》在《央視》登場時，一度因為部分過於血腥的畫面引起「兒童不宜」的討論，不過，大陸網友仍普遍給予這部以守護人體、關注健康的動畫好評。

▲日本動畫時隔14年再登大陸《央視》播出。（圖／翻攝央視）

日本《東方新報》報導，《工作細胞》是由漫畫家清水茜的作品改編成動畫。內容透過「擬人化」紅血球、白血球以及各種病毒，講述「守護人體」的故事，該作品在日本也十分受歡迎。《工作細胞》從數年前開始，就在中國網路上受關注，並於2019年獲得「白玉蘭獎」最佳劇本獎。

報導稱，上世紀80年代，中國各電視台都曾熱播過日本的動畫卡通。包括《鐵臂阿童木》（原子小金剛）、《聰明的一休》（一休和尚）等作品，曾經成為當時小孩間的熱門話題。但此後由於中國國內「應增強本國動畫產業」的聲音開始加強，同時中日關係惡化，導致日本動畫作品逐漸從中國的電視上消失。

▲央視版《工作細胞》將比較血腥的畫面黑白處理。（圖／翻攝央視）

登上《央視》6套連載的日本卡通《工作細胞》也因應大陸社會做出部分調整。包括不少鮮血的畫面，由於不適合小孩子觀賞，官方便改採全黑白模式呈現，以符合規範。此外，日本關西腔的配音，也在陸版《工作細胞》上，改由帶有魔性的「東北腔」配音，意外獲得網友好評，一句「大妹子，你咋滴啦」，一度衝上熱搜榜。