孕媽染疫產死胎！9月大嬰兒「子宮內就死亡」　竟也驗出新冠肺炎

▲以色列已經發生2起孕婦染疫產下死胎，且嬰孩也確診新冠肺炎的案例。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

以色列卡法薩巴（Kefar Sava）一名孕婦懷胎36周（大約9個月），卻確診新冠肺炎。雖然她前往醫院接受治療，27日仍不幸產下死胎。醫師表示，嬰兒在母親子宮內就已經死亡，且檢驗結果呈現陽性反應。

《以色列時報》等外媒報導，孕婦27日在梅爾醫療中心（Meir Medical Center）分娩死胎。院方表示，目前尚不能確認，嬰兒的死因就是新冠肺炎引起。但是，醫師們也未透露是否排除其他可能性。

這是以色列發生的第2起類似案例。2月上旬，一名29歲孕婦懷胎25周，卻出現發燒等症狀，2天後被送往阿什杜德（Ashdod）阿斯圖醫院（Assuta Hospital）確診新冠肺炎，而她產下的死胎檢驗結果也呈陽性。

以色列衛生部當時表示，此情況在全球各地都很罕見，也是國內首例。該院醫師認為，胎兒很可能透過胎盤被感染，之後死於新冠肺炎。

傳染疾病科主任醫師布羅什（Tal Brosh）指出，該院先前曾有3名染疫孕婦產下死胎，但嬰兒都沒有染疫。他認為，如果媽媽們能夠早點接種疫苗，或許可以避免類似情況再度發生。

婦產科主任醫師托賓（Dr Yossi Tobin）也認為胎兒在子宮內染疫。他解釋，寶寶通常出生後與母親接觸才會感染，「我們發現他們在子宮裡已經（檢驗）陽性的事實，意味著胎兒很可能死於新冠肺炎。」

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