泰國再爆警民衝突！　示威群眾怒喊「泰皇釋兵權」聲援緬甸抗議





▲泰國群眾再上街頭抗議，並聲援緬甸示威。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

泰國民眾2月28日再度掀起反泰皇示威，並步行至當前由泰皇瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）擁有實際掌控權的，曼谷第一步兵團營區外喊話，要求瓦吉拉隆功釋出軍隊指揮權。期間抗議者們聲援正被軍警血腥鎮壓的緬甸示威者，隨後與警方發生肢體衝突。

路透社報導，抗議群眾集結在軍隊營區外，先是朝警方擲酒瓶，後續還想衝破營區入口。他們與緬甸反政變的示威者站在一起，抗議領袖表示泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）支持皇室，也在日前歡迎緬甸軍政府官員來訪，凸顯了其對獨裁政權的支持，不只緬甸人民無法接受，泰國人民也不能忍受。

▲▼警方釋放催淚彈和水砲鎮壓群眾。（圖／路透）

抗議隊伍選在曼谷第一部兵團營區前集結，是因帕拉育在2019年將該部隊與其他數支部隊的掌控權移交給泰皇。他們表示步兵團直接改由泰皇直屬是破壞民主制度，讓瓦吉拉隆功握有更多實權。

2020年開始泰國群眾便不斷走上街頭，要求帕拉育辭職並批評泰皇，但泰國王室至今未給予正式回應，許多批評泰皇的人也因此被找上門。這次抗議群眾情緒高昂，警方隨即發射水砲和催淚瓦斯鎮壓，與示威群眾爆發肢體衝突。