　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰國再爆警民衝突！　示威群眾怒喊「泰皇釋兵權」聲援緬甸抗議

▲▼泰國群眾聲援緬甸示威，再上街頭抗議，遭軍方鎮壓。（圖／路透）

▲泰國群眾再上街頭抗議，並聲援緬甸示威。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

泰國民眾2月28日再度掀起反泰皇示威，並步行至當前由泰皇瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）擁有實際掌控權的，曼谷第一步兵團營區外喊話，要求瓦吉拉隆功釋出軍隊指揮權。期間抗議者們聲援正被軍警血腥鎮壓的緬甸示威者，隨後與警方發生肢體衝突。

路透社報導，抗議群眾集結在軍隊營區外，先是朝警方擲酒瓶，後續還想衝破營區入口。他們與緬甸反政變的示威者站在一起，抗議領袖表示泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）支持皇室，也在日前歡迎緬甸軍政府官員來訪，凸顯了其對獨裁政權的支持，不只緬甸人民無法接受，泰國人民也不能忍受。

▲▼泰國群眾聲援緬甸示威，再上街頭抗議，遭軍方鎮壓。（圖／路透）

▲▼警方釋放催淚彈和水砲鎮壓群眾。（圖／路透）

▲▼泰國群眾聲援緬甸示威，再上街頭抗議，遭軍方鎮壓。（圖／路透）

抗議隊伍選在曼谷第一部兵團營區前集結，是因帕拉育在2019年將該部隊與其他數支部隊的掌控權移交給泰皇。他們表示步兵團直接改由泰皇直屬是破壞民主制度，讓瓦吉拉隆功握有更多實權。

2020年開始泰國群眾便不斷走上街頭，要求帕拉育辭職並批評泰皇，但泰國王室至今未給予正式回應，許多批評泰皇的人也因此被找上門。這次抗議群眾情緒高昂，警方隨即發射水砲和催淚瓦斯鎮壓，與示威群眾爆發肢體衝突。

ET快訊
3波變天！開工降10度轉雨　周末「水氣更多」鋒面襲連下3天
快訊／台中透天厝火警！視障女喪命、移工逃生　姊蹲地痛哭
快訊／福原愛深夜首發聲！　遭傳婚變心情鬱悶「直接來問我」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

重返核協議面臨破局　伊朗拒絕與歐美會談

泰國再爆警民衝突！　示威群眾怒喊「泰皇釋兵權」聲援緬甸抗議

川普卸任後首公開演講「暗示角逐2024」　轟拜登：美國變吊車尾

緬甸血腥鎮壓至少18死　英「強力譴責」聯手美加祭制裁

最血腥一天！緬甸軍警開槍鎮壓至少18死30傷　聯合國強烈譴責

美加速COVID-19疫苗接種！施打超過7500萬劑　配送近億劑

巴西變異病毒株全球擴散　英國首度發現6例確診病例

多明尼加想學川普…邊境要蓋「380公里長城」　阻擋海地移民

傳被送到「流放地」服刑　俄國反對派領袖下落不明

聯合國人權辦公室證實緬甸「18死30多傷」　政變以來最血腥一日　

鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

屁孩三寶出沒！「30秒竟有4違規」沒戴安全帽、闖紅燈...行徑引網怒

日本神人融合羊毛氈+掃地機器人 擬真綠眼白貓「會叫還能趴趴走」！

小貨車逆向違規騎士捍路權不閃　遭撞後照鏡...網勸：生命很重要

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

金正賢直播合體申惠善♥　意外公開「超萌睡褲」娘娘寵溺笑他：笨蛋

嘉義男拒捕開車撞傷警遭轟3槍　後腦中彈昏迷...撞廚具店才停下

重返核協議面臨破局　伊朗拒絕與歐美會談

泰國再爆警民衝突！　示威群眾怒喊「泰皇釋兵權」聲援緬甸抗議

川普卸任後首公開演講「暗示角逐2024」　轟拜登：美國變吊車尾

緬甸血腥鎮壓至少18死　英「強力譴責」聯手美加祭制裁

最血腥一天！緬甸軍警開槍鎮壓至少18死30傷　聯合國強烈譴責

美加速COVID-19疫苗接種！施打超過7500萬劑　配送近億劑

巴西變異病毒株全球擴散　英國首度發現6例確診病例

多明尼加想學川普…邊境要蓋「380公里長城」　阻擋海地移民

傳被送到「流放地」服刑　俄國反對派領袖下落不明

聯合國人權辦公室證實緬甸「18死30多傷」　政變以來最血腥一日　

新普宋福祥長子亮相　在半導體業闖出一片天「不靠爸」

漢翔今年將交機2架藍鵲高教機　法人看好營運重回長期上升軌道

蛤蜊煮熟驚現「白色疹子」！她PO網求助：還能吃嗎　答案曝光

重返核協議面臨破局　伊朗拒絕與歐美會談

向華強「來台依親夢碎」！返港前頻會蕭敬騰　聚會畫面全被拍

泰國再爆警民衝突！　示威群眾怒喊「泰皇釋兵權」聲援緬甸抗議

日本超夯！7個吸引好運的開運小妙招　多吃白色食物也有用

快訊／台中透天厝火警！視障女喪命、移工逃生　姊蹲地痛哭

唐綺陽運勢／連假最後1天！天蠍現「衝動消費」跡象 天秤注意交通

收假日國道「10大地雷路段」出爐　北返抓緊上午出發防塞

長髮妹喝爛醉！陌生男扶進房 正義女手刀衝出：馬上給我走

國際熱門新聞

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

遺失iPhone他PO定位協尋...竟在2500公尺深海

兄弟買車贈父...哥回程撞車慘死　弟目睹癲癇發作亡

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

以色列船爆炸　伊朗媒體：德黑蘭與盟友所為

緬甸最血腥一日　軍警開槍至少10死

師忘關視訊轉身「手淫」畫面曝　學生看傻

她載兒回家慘被「飛天巨輪」砸中亡

台海局勢最危險！美前防長：習近平採蠶食戰略

她詐5億失蹤「腐爛腳穿鞋」沖上岸

陸新冠疫苗飛抵菲律賓　杜特蒂：寄予厚望

聯合國人權辦公室：緬甸至少18死

反克宮大將下落不明 傳已送莫斯科以東流放地服刑

媽打掃赫見「詭異小黑球」昆蟲學者揭超噁答案

更多熱門

相關新聞

緬甸血腥鎮壓至少18死　英聯手美加祭制裁

緬甸血腥鎮壓至少18死　英聯手美加祭制裁

緬甸警方今天在各地向抗議2月1日軍事政變的示威群眾開槍，據傳造成至少18人喪命後，英國外交部表示，緬甸針對示威者的暴力升級是令人憎惡的，並呼籲緬甸軍方領導人恢復民主。

最血腥一天！緬甸軍警鎮壓至少18死30傷

最血腥一天！緬甸軍警鎮壓至少18死30傷

聯合國人權辦公室：緬甸至少18死

聯合國人權辦公室：緬甸至少18死

陸新冠疫苗飛抵菲律賓　杜特蒂：寄予厚望

陸新冠疫苗飛抵菲律賓　杜特蒂：寄予厚望

街友相愛24年沒錢結婚　好心人全贊助

街友相愛24年沒錢結婚　好心人全贊助

關鍵字：

泰國東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

快訊／福原愛鬱悶首發聲：直接來問我

快訊／台南阿嬤攜7歲孫燒炭亡

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！證明欠錢劈腿：退賽

西門町遭路人嗆渣　羅志祥差點哭出來

吳孟達癌逝…《與龍共舞》3星殞落

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

地主怒封山！賞櫻秘境「遭丟滿尿布」飄臭味

逛老街「女兒從頭哭到尾」！過來人秒懂

陳鎮川跟老公喜獲兒子！PO照報喜：請多關照

吳孟達曾恨周潤發不借錢！「奪人生唯一獎項」才知對方暖舉緊擁痛哭

酸民嗆「吳孟達只是戲子」！

高中妹躺屍水庫邊　只包著床單　

人妻想吃「萬象水餃」！丈夫崩潰求救

更多

最夯影音

更多
鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」

鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」
羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

屁孩三寶出沒！「30秒竟有4違規」沒戴安全帽、闖紅燈...行徑引網怒

屁孩三寶出沒！「30秒竟有4違規」沒戴安全帽、闖紅燈...行徑引網怒

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面