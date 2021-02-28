收假後北台灣變天高溫降7°C　一周2波冷空氣「降雨熱區」出爐

▲未來一周天氣出爐，北台溫度起伏大，冷暖交替頻繁。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！明天是228連假收假日，東北季風減弱，各地氣溫回升，北部高溫上看27度，不過，周二開工日又一波冷空氣來襲，高溫又降至20度。氣象局表示，未來一周北台灣溫度起伏大，2波冷空氣冷暖交替頻繁。

氣象預報員林定宜表示，未來一周有2波冷空氣影響，一波是周二、三，之後周六、下周日又會再有一波。明天228連假收假日，各地大多為晴到多雲，僅東半部有零星降雨，北台灣白天明顯回暖，今天高溫約20度，但明天可回升到27度。

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西半部明天要留意日夜溫差大，各地高溫普遍都有27-30度、東半部26度，但中部以北、東北部早晚低溫僅15-17度，其他18-20度。另外，交通往返也要特別留意，今晚到明天西半部金馬要注意霧跟低雲發生機率。

▲周二、三新一波東北季風增強，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，北部高溫降至20度左右。（圖／記者李毓康攝）

周二、三新一波東北季風增強，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。周四、五東北季風減弱，日夜溫差仍大，僅剩東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

周六、下周日又再有一波東北季風增強，這波目前預估水氣較多，北部、東半部局部短暫雨，甚至中部山區也有零星短暫雨可能。

溫度變化方面，以北部一周溫度起伏較大，明高溫回升至27度，周二、三又下降至20度，周四、五氣溫回升至27-28度後，隨著周六、下周日又有冷空氣，氣溫將再度下降。



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