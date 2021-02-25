元宵節鋒面變天「全台雨區曝」　連假首日北台變冷高溫降7°C

▲元宵夜變天，鋒面來襲，中部以北、東半部及南部山區都有下雨情形。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

明天就是元宵節，氣象局指出，有道鋒面明下午接近台灣，晚上起鋒面降雨影響，中部以北、東半部及南部山區都有局部短暫雨，其中，桃竹苗地區愈晚感受愈明顯。下波東北季風影響228連假首日，屆時北台灣高溫從27度下降至20-21度，降幅最多達7度。

氣象預報員官欣平表示，明天白天有道鋒面建立，下午後逐漸接近，晚上開始中部以北、東北部及南部山區都會出現局部短暫雨，南部平地雲量增多，偶爾飄雨，但桃竹苗愈晚感受愈明顯。

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▲元宵鋒面到，周六通過後，周日轉晴。（圖／中央氣象局）

228連假首日，鋒面逐漸通過後，新一波東北季風增強，降雨範圍則以北部、東半部為主，中部及南部山區降雨將緩和下來。溫度方面，主要以北台灣有感，從近日高溫27度，降至20-21度，降幅最多達7度，中部則從29度降至26-27度，南部30度降至28度。

連假後期，降雨區域僅剩東半部有零星短暫雨，周日、下周一各地回暖，以晴到多雲為主。不過，收假後，下周二、三又有東北季風增強，北台灣高溫再度下滑，降至22-24度，下周四之後各地才會恢復多雲到晴好天氣。

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