防疫韌性排名「台灣下滑至第7」　莊人祥點出另一項「關鍵原因」

記者嚴云岑／台北報導

根據《彭博》最新防疫韌性排名中，台灣名次從去年底的全球第2名下滑至第7名，主要原因為疫苗取得數量較低，人均疫苗覆蓋率遠遠低於其他國家。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥則有不同看法，他表示，排名下滑不僅與疫苗有關，而是是因為1個月內台灣出現2例死亡，致死率在53個國家中倒數第9，因而拖累排名。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

根據2月公布的最新排名，彭博評比全球防疫韌性分數，前5名分別為紐西蘭、澳洲、新加坡、芬蘭和挪威，中國為第6名，台灣則為第7名。前10名其餘國家依序分別為南韓、日本和泰國。

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儘管台灣在「最近1個月每10萬人新增確診」和「每百萬人死亡人數」兩個項目中均為0，但在疫苗取得率方面則僅有37％，遠遠落後紐西蘭的247％、澳洲的250％和新加坡的85％，甚至比總排名第10的泰國45％還低，因此拉低了整整體評分。

莊人祥在下午指揮中心記者會上，被問到彭博排名時回應，自己有查閱原文報導，認為排名下滑的原因不只疫苗，另有一項原因為單月內致死率變化高達3.8%，在53國裡面倒數第9。這是因為過去1個月內出現2例死亡，分別為1月29的案907與2月8日的案799，才會拖累整體排名。但全人類的致死率，台灣還是53個國家中表現最好的。

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