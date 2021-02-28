水上三界埔農村風華再現　就地取材蓋菸樓竹亭話當年

▲水上鄉三界埔菸樓竹亭落成。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

水上鄉三界埔永續發展協會的志工發想過去農村生活的記憶，就地取材用社區的竹子、稻草和紅磚，蓋了一座菸樓竹亭，縣長翁章梁、立委蔡易餘、縣議員林緗亭和鄉長劉敬祥專程前往祝賀，現場吃著新鮮的玉米、甜鹹湯圓，老老少少從南聊到北，相當熱鬧。翁章梁表示，菸樓竹亭的落成讓三界埔的未來有了無限的可能，對社區而言，是一個好的開始，更是地方未來發展的重要基地。

▲水上鄉三界埔菸樓竹亭落成，凝聚當地民眾向心力。（圖／嘉義縣政府提供）

三界埔早期是菸葉主要產區，菸葉產業式微後，留存的菸樓已不多見，目前村民大多種植草藥、玉米、稻米、蕃薯，尤其草藥是全國重要的大宗集散地。

▲水上鄉三界埔菸樓竹亭落成，眾人齊聚談天說地更有家的氣氛。（圖／嘉義縣政府提供）

為找回早年的生活記憶，去年11月擔任三界埔永續發展協會理事長的村長陳重鏞、執行長黃玉雪和庄頭庄尾的志工們，決定起造一座菸樓外型的竹涼亭，竹材、稻草和紅磚全都就地取材，農閒時期只要有空，志工就自動集合，在荒田合力造屋，最大的志工年紀92歲，最小的才3歲，才2個多月就蓋好了，有著菸樓外型的竹亭，在綿延的稻田裡非常醒目。

▲還有過去農田常見的稻草人。（圖／嘉義縣政府提供）

陳重鏞和黃玉雪指出，菸樓竹亭融合了客家和在地文化元素，大家攜手合作，找回了長輩的記憶，老人家經過這邊都會進來歇息坐一坐，下雨天也會進來躲躲雨，大家烤蕃薯、煮玉米，喝茶聊聊天兼搏感情。



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