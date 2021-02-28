拿榮民證畫面好衝擊！陸軍正妹「超兇全身照」曝　網嗨：這麼年輕

▲陸軍正妹拿到榮民證。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



記者黃可昀／綜合報導

申請榮譽國民證必須符合嚴格標準，其中一項條件就是服役10年以上，所以一般人對於「榮民」的印象都是年紀大的老伯伯，但其實榮民也可以是女性，還有可能是個水汪大眼的清純美女！一名賴姓陸軍中士上月退伍，手持退伍令的照片吸引萬人朝聖，如今她再度PO出手持「榮民證」自拍，同樣掀起廣大網友按讚留言。



賴女今天在臉書社團「爆廢公社二館」貼出自拍照，頂著韓式瀏海與一雙深邃水汪的大眼，白皙肌膚在陽光下更顯得透亮，嘟著嘴的俏皮模樣相當吸睛，不過這張照片的亮點在於她手裡拿的那張「榮民證」，上頭照片確實就是她本人，但她看起來相當年輕，很難想像已經服役10年，靠時間與經驗累積換得這張證明。她自己也笑說，「誰說榮民都是老杯杯！」

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▲上月秀出退伍令，超過1.6萬人按讚。（圖／賴美樂授權提供，下同）

▲賴美樂服役超過10年，目前專心顧小孩、經營網拍。



貼文曝光4小時就吸引超過7000人按讚，她的清純樣貌與手上的榮民證實在很難聯想在一起，網友也感到十分衝擊，「害我都想去當兵了....」、「那麼年輕就有這張」、「為國家付出那麼多時間，有一些保障是應該的」、「第一次看到女生有這張」。

事實上，這已經不是賴女第一次在網路掀起熱議，本站1月底曾報導過她「拿退伍令自拍」的文章，當時她向《ETtoday新聞雲》透露，媽媽生了她們4姊妹，爸爸一直希望女兒能從軍，像個男人一樣替家裡爭光，於是她年輕時就毅然決然進入國軍服務，服役10年6個月又留職停薪2年，目前在家當全職媽媽照顧小孩，一方面經營網拍增加收入，現今IG已有破萬追蹤，許多身材亮眼的打卡美照，實在是人不可貌相。

▼賴美樂外貌吸睛，日前剛退伍。

