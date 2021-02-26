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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

蜂群戰術的剋星！　美軍打造高功率微波「無人機殺手」

▲美陸軍進入索爾的便攜式控制中心，查看系統的無人機殺傷能力。（圖／翻攝自KIRTLAND AIR FORCE BASE）

記者黃品臻／綜合報導

為了應對敵方無人機群集戰術與其他空中日益增加的威脅，據美國空軍發布的新聞稿，美國陸軍將與空軍攜手合作，於2024年展開新型微波武器戰術高功率作戰響應系統「索爾」（Tactical High Power Microwave Operational Responder, THOR）的野戰試驗。

「索爾」由空軍研究實驗室所研發，是一種原型定向能量武器，用於禁用無人機中的電子設備，且經過專門設計，可一次對付多個目標。無人機對美國軍事基地、人員和基礎設施均構成嚴重的威脅，陸軍中將尼爾·瑟古德表示，陸軍此次與空軍的合作，正是要解決敵方無人機群帶來的問題。

瑟古德補充，「陸軍需要以多種方式提供分層防禦的定向能源能量，高能雷射一次僅能瞄準一個目標，而高功率微波武器則能一次擊退來犯的蜂群，這就是我們追求兩種技術結合在一起的原因。」

▲索爾的運作靜態示意圖。（圖／翻攝自KIRTLAND AIR FORCE BASE）

根據《美聯社》報導，陸軍計劃從今年10月開始投資研發、2024年進行野戰試驗，最快於2026年部署該系統，「索爾」斥資1,500萬美元（約新台幣4.27億元）打造，並於2019年首度驗證系統。

參與研發的研究人員曾說明，「索爾運作原理是以無聲與瞬時的方式，輸出強大的無線電脈衝秒殺對手，與子彈或蚊帳相比，產生更大的接敵範圍。」

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