「盼用愛化解歷史傷痕」　盧秀燕出席二二八和平紀念追思

▲盧秀燕出席二二八和平紀念追思會，盼用愛化解歷史傷痕。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

二二八事件邁入74周年，台中市長盧秀燕28日出席大里二二八和平紀念追思會，帶領民眾默哀沉思，向當年不幸受難者表達追思之情。盧秀燕表示，盼用愛去化解歷史傷痕，用愛包容不同聲音，透過理解轉化悲情，讓台灣未來更好。

台中市政府今天上午在大里區國光公園二二八紀念碑前，舉辦二二八和平紀念追思會。市長盧秀燕到場帶領民眾默哀1分鐘，向當年罹難者表達追思。受難者家屬也受邀至紀念碑前獻花，透過白百合傳達愛與和平，期許二二八事件的悲愴能以和平方式在人民心中畫下傷痛的句點。

▲▼盧秀燕與在場民眾默哀沉思，並到紀念碑前獻花。（圖／台中市政府提供）

市長盧秀燕表示，「用愛化解歷史傷痛、用愛包容不同聲音！」每年追思紀念活動不只是緬懷逝去的英靈與無辜的犧牲者，也是為了撫慰受難家屬多年的悲痛。二二八事件不應該只有悲傷、仇恨、對抗，而是因為這個日子，讓台灣更和諧、更團結。

盧秀燕說，「歷史是一面照映過去未來之鏡！」期勉社會共同用愛來撫平歷史傷痛、守護台灣這片故土，並以更友善的態度去牽起不同族群的手，賦予這個節日一個新時代的意義，向更好的未來前行。

副市長黃國榮也前往東區東峰二二八紀念公園追思獻花，他認為，二二八事件不是一個包袱，而是驅使我們成長、茁壯的記憶，先人非常偉大，他們的努力、付出與奉獻，為的就是社會和平。感謝二二八事件先賢、先烈的勇敢事蹟，市府也希望透過追思紀念活動，向二二八的偉大英雄獻上最高敬意。

民政局長吳世瑋表示，因應新冠肺炎疫情，現場參加活動的市民均需配合防疫政策，落實量測體溫及全程戴口罩，今年度並特別規劃「數位雲端追思紀念網」（網址：http://59.120.88.200/web228/message），讓每位前來追思或無法前來參與活動的民眾，透過手機以電子留言的方式，在活動專屬留言板表達追思，感謝及紀念先賢們的付出。

今日大里國光公園追思會，包括立法委員何欣純、台中市議員邱素貞、李天生、林德宇、劉士州、台中市二二八關懷協會理事長周弘奇、大台中二二八協會理事長廖苓惠、財團法人二二八事件紀念基金會董事邱阿權、市府民政局長吳世瑋、建設局長陳大田、農業局副局長蔡勇勝、市府原住民族事務委員會專委林啟正及各區區長、戶所主任等人皆到場參加；市議員蘇柏興、黃仁也派代表到場致意。

此外，東區東峰二二八紀念公園出席人員包括立法委員江啟臣、黃國書、台中市議員何敏誠、黃守達、邱素貞、鄭功進、台中市二二八關懷協會理事長周弘奇、財團法人二二八事件紀念基金會董事邱阿權、市府民政局副局長徐照山及周瑺玫、農業局副局長蔡勇勝等人；立法委員何欣純、市議員謝明源也派代表到場致意。

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