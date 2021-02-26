台中捷運何時恢復通車　盧秀燕曝關鍵密碼：指日可待

▲台中市長盧秀燕今天前往捷運北屯機廠視察，曝關鍵密碼，也透露通車「指日可待」。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中捷運綠線電聯車連結器新軸心已完成安裝，並通過列車正線300公里運轉測試、載重性能及500公里測試，目前進入試運轉階段。台中市長盧秀燕今天前往捷運北屯主維修廠視察，對於台北市長柯文哲曾提到「覺得可以通車了」，盧秀燕視察後仍不鬆口通車時間，僅強調恢復通車最關鍵密碼仍是「安全」兩字，通車時間「指日可待」。

中捷綠線電聯車聯結器軸心斷裂事故，日前台北市捷運工程局函送半永久式聯結器故障分析報告及改善計畫到台中市政府審查，市府捷運故障審查委員會昨日召開第5次會議進行報告實質審查，歷經長達6個小時直至深夜才審查結束。

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交通局長葉昭甫表示，根據北捷局提送的「半永久式聯結器故障分析報告」，故障原因為聯結器「安全裕度」不足、組裝不良，導致牽引裝置軸心疲勞斷裂。不過，中捷故障審查委員會認為川崎重工對於改善後軸心的安全驗證、保證措施等部分仍未完整說明，要求北捷局與川崎重工盡速補充說明，再擇日召開第6次審查會議。

▲台中市長盧秀燕今天前往捷運北屯機廠視察，曝關鍵密碼，也透露通車「指日可待」。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中捷運何時恢復通車，市長盧秀燕今天前往北屯機廠視察，曝關鍵密碼，也透露通車「指日可待」。（圖／記者游瓊華攝）

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