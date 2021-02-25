4友東部野營嚇壞！村民疑惑「7年前告示牌就拆了」　一段話毛炸

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友最近和家人吃飯，剛好聊到露營話題，不禁想起去年和另外3位朋友，到東部森林野營的恐怖經驗，好在當時有村民發現他們，並嚴肅警告該區的危險性，而經過這次事件，引有餘悸的一行人也決定，以後只到正規的露營區。

女網友在「靈異公社」娓娓道來，去年夏天，她和三位好友相約前往東部山區，計畫來個4天3夜的野營之旅，當天是平日，路況極佳，大約開3個小時，就從高雄開到台東台九線，正當他們聽著輕快音樂，欣賞沿途海景的時候，導航突出聲「兩百公尺後向左轉。」

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這讓一行人不禁納悶，照原計畫來看，應該要過台東知本才對，但開車的朋友A猜測，可能是走捷徑，所以就照著導航繼續開，後來果真看到一條小路，「看起來像是產業道路，路口有放一個告示牌，但字體已看不清楚。」

就這樣，他們開進小路，赫然發現景色之美，心情也相當愉悅，後來他們路過一間小廟，看見香爐上還插著香，所以紛紛下車用手簡單拜了一下。她回憶道，「沒多久路面就由水泥路變成小碎石泥土路，越往上開，兩旁的雜草越來越高，氣溫也開始下降，這種涼爽感，讓大家都覺得這個地方真的是來對了，像天然冷氣很舒服。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

當天晚上睡覺時，原po一直聽到外面有聲音，翻來覆去就是睡不好，後來還聽到拉鍊聲，原以為是朋友去上廁所，而廁所帳也不斷有晃動人影，怎料她尿急上前後，震驚發現根本沒人。

到了第二天，他們在附近森林探險，而其中一位朋友B表示，身體不太舒服，便先行回帳篷休息，「因為她不舒服，我們晚餐隨便吃吃就各自做自己的事。夜晚當我有睡意時，聽到嘻笑聲，一開始以為是A玩手遊太大聲，正要起身叫他小聲點時，我發覺身體無法動了，而且女孩子的嘻笑聲越來越近，就像在我耳邊，還清楚地說，嘻嘻嘻～原來妳看得到我！我全身大冒汗，那股陰冷的壓力，壓得我昏厥過去。」

後來，女網友被朋友C搖醒，大家面露驚恐，但只是迅速整裝，什麼話都不說，「我的身體很疲倦，B也好不到哪去，這時大家好像大力士一樣，每個人背3、4個裝備，就是不想來個第二趟，但走了快半小時，依然看不到車子。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

正當他們害怕又慌張之際，遠處傳來質問的聲音，「喂～你們幾個人在這裡幹嘛？這個地方有山豬出沒，很危險的。」後來，對方表示，自己是住附近的農民，在高處看到他們的燈，然後不斷在同個區塊繞圈，所以才下來探個究竟。

農民透露，在森林中若有空地，很可能是因地下有埋墳，人家祭祀在用的，「這裡以前也常有外來客來露營，但發生過迷路走不出去，野豬傷人，也遇過不肖獵人，所以我們早把路口的告示牌給拆掉了，你們居然還開進來。」

聞言，他們都不敢相信，因為當初就是看到有告示牌，才會開到那塊空地的；而對方也不禁納悶，「路口的告示牌我們在7年前就拆掉了，你們不可能看得到，應該是被這個地方的氣場給牽引到這了，這也難怪...因為再一星期，就是你們所講的鬼月了。」

事後，身體不舒服的朋友B也說，當時她回去休息沒多久，本以為是他們回來了，正開心想搭話時，赫然發現根本沒人，於是嚇得躲進睡袋，完全不敢睜開眼睛。而經過此事，大家也有了共識，就是再也不敢到森林野營了。