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經營跨縣市賣淫團！彰化民代之子百萬交保　嫖客完事可上網評分

▲經營賣淫集團的彰化民代之子百萬元交保。（圖／ETtoday資料照）

▲經營賣淫集團的彰化民代之子百萬元交保。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化地檢26日偵辦一起跨縣市的賣淫集團，經檢察官複訊後，依涉人口販賣、人口販運、妨害風化等罪嫌，將葉男、黃男等3人聲請羈押禁見，法官27日裁定被告黃及葉男都100萬元交保，另1名黃男50萬元交保，3人並均限制住居。

檢警昨天大動作搜索，震驚地方，共搜索台中、彰化、員林及溪湖及秀水等地，包括機房及營業場所，共帶回10多人，也傳出1名彰化民進黨籍民代的兒子被捲涉案，檢警以「偵查不公開」沒有回應，而葉男與另兩名黃男等3名主嫌晚間遭檢方向彰化地方法院聲請羈押禁見；另外4人訊後諭知分別以5萬元至50萬元不等，交保候傳。

▲三名主嫌交保。

▲三名主嫌晚間辦理交保。

據了解，該賣淫集團服務區域在中部地區知名度頗高，以架設會員制網站，專門媒介女子賣淫，消費後還可留下分數寫下評論，當然留負評的賣淫女子就沒有嫖客上門，而評分越高的，可服務的嫖客相對也就更多。

這名民代昨日接受採訪時強調，他從沒有聽過兒子會涉入賣淫，人被帶走他也很擔心，同時強調，他個人尊重司法，也相信兒子絕對不會涉案，也堅信司法會還給他兒子公正清白，今天民代人沒有出現在地院，而是委由律師及家人辦理百萬元交保事宜。

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