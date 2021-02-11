結婚生子又想找前男友復合…說出超扯理由　還要鄉民給她勇氣！

▲人妻的心在兩個男人間游移，網友認為她身在福中不知福。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳雕文／綜合報導

有人是因為愛情，有人是為了麵包而結婚…一名人妻就是選擇了「麵包搭配微量的愛」步入婚姻，孩子出生一年多之後，她覺得這不是自己想要的婚後生活，雖然另一半不是豬隊友，但也不夠神，沒那麼吸引人，她竟萌發「想找前男友復合」的誇張想法，甚至PO文尋求支持，被網友的留言當頭棒喝。

據了解，人妻有穩定的工作及收入，認為自己的另一半雖然不豬，但也沒有到神，為了重拾愛的刺激，想要找前男友復合，人妻說，「雖然當初傷前任傷太深，現在聯繫方式已完全被封鎖，但還是找得到人…」然而她又不希望小孩在沒有媽媽的情況下成長，PO文問，「想聽聽大家的想法。」

光從人妻的自述即可知道，當初她在現任丈夫與前男友間游移，最後因現實生活的考量，選了麵包（也是有愛在裡面但沒前男友多）結婚，如今又後悔想吃回頭草。

網友看了痛批，「貪呀！要麵包，現在有麵包了還要愛情了」、「身在福中不知福」、「妳心裡早有答案，妳只是要鄉民給妳勇氣而已…但抱歉我覺得妳這樣很渣」、「得不到總是覺得最好，但若是你跟前男友要面對柴米油鹽醬醋茶，或許才知道並不會比妳老公好」、「光是隊友不豬這件事就能放鞭炮了！妳還有麵包耶！知足好嗎」。