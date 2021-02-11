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恐怖情人不滿被提分！闖前女友家硬上她　完事嗆：別想封鎖我

▲桃園市某人夫與外配妻感情不睦，去年1月間向妻求婚遭拒，竟硬上指侵與性侵得逞，事後外配妻以牙齦硬咬胸部成傷怒而提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲男子不滿同居女友提分手又欠錢，先是傳訊恐嚇要外流私密照，接著闖入對方家中性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／台中報導

男子阿俊（化名）因不滿同居女友小君（化名）與其分手，還積欠他2萬元，2019年4月間先是傳訊恐嚇小君，將外流私密照，要求見面談話，不料遭拒後，他竟闖入小君家，性侵對方得逞。對此，台中地院審結，依強制性交罪，將阿俊判刑4年。

判決指出，阿俊與小君2018年12月起至2019年3月間同住小君的租屋處，具有家庭暴力防治法第3條第2款所定之家庭成員關係，孰料，他因不滿小君提分手，且小君還欠他2萬元，心生不滿之下，先於2019年4月18日傳訊恐嚇小君，將外流私密照，隔日又再度傳訊，要求與小君見面、談話。

不過，經小君拒絕後，阿俊竟利用先前同住、認識管理員之便，在無大樓感應扣的情況下，仍經管理員放行進入電梯，協助感應至小君居住樓層，並於敲門後，趁小君一時未察覺，闖進屋內，接著強拉小君至床上稱「你讓我射出來，我就會離開」、「我要做愛，妳讓我出來，我就會回去了」，而小君因擔心激烈反抗，私密照恐會外流，最後在掙扎過程中慘遭硬上。

誇張的是，阿俊完事離開前，還向小君稱「別想封鎖我，我那邊有檔案」，讓小君相當害怕；直到小君在家人、親友勸說下，才決定將案發當日用以擦拭下體、沾有精液的衛生紙作為證據，報警提告。

▲▼手機充電，充電線，手機。（圖／pixabay）

▲小君擔心照片外流，面對阿俊壓制，不敢激烈反抗。（示意圖／免費圖庫pixabay）

小君證稱，當時聽到敲門聲，以為是管理員便開門，怎料，一開門卻見到阿俊站在門外，要關門已來不及，阿俊直接闖入，還將門反鎖；另外，她也說到，自己曾與白天班的管理員交代，別讓阿俊上樓，但，案發當天代班管理員因不知情，才會讓阿俊上樓。

阿俊否認犯行，辯稱當天發生關係沒有違反小君意願；阿俊辯護人則稱，阿俊與小君間有金錢財務糾紛，難以排除小君藉由本案挾怨報復的高度可能。

對此，法官勘驗相關證據，再加上小君家人出面提到，小君是邊哭邊說明整起事件，情緒崩潰等狀況，認定阿俊犯行，另考量小君曾表示「希望法院可以給我一個公道，希望被告坦承其所做的一切、不要硬說沒有做，我也沒有要被告被判什麼重罪」等語，審酌後，依強制性交罪，將阿俊判刑4年。

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