沒年終尾牙！「見28元薪資入帳」OL妹氣提離職　網論戰：賺到了

▲領到28元薪資，讓原PO哭笑不得！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



網搜小組／劉維榛報導

「不如別匯了！」一名女網友哀號，明明領薪日未到，卻發現有一筆薪資入帳，既期待又好奇開啟銀行App查帳，結果心情一秒從天堂墜入地獄，只見金額只有28元，讓原PO決定提出辭呈。文章貼出後，網友也全看傻，「28元是上班10分鐘的薪水嗎」、「羞辱人喔！不如不要給」。

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，25日下午，發現數位銀行有一筆入帳通知，原PO興奮打開來，下秒臉上瞬間三條線，「只看到28元入帳」，而摘要寫著「薪資」2個字，讓原PO格外覺得諷刺！

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原PO默默道出委屈，「唉....沒年終領、沒尾牙吃，連200的紅包都沒有就算了」、「會計啊會計，您匯這個連提款機都無法領的金額，不如別匯了」，經過一番思考後，原PO已向主管提出離職。

▲帳戶明細曝光！（圖／翻攝爆怨公社）



文章曝光後，網友們也刷新三觀回應，「28是在侮辱人嗎」、「我想知道怎麼算出28的？」「這是歐元還是美金啊」、「現在給流浪漢都50塊了，趕快離職」、「是報號碼給你嗎」、「是不是少按0？抖了一下按了確定哈哈哈」、「行動支付儲值進去花掉」。

不過有網友認為，「應該是勞健保的個人付擔扣錯又歸還妳的，因為110年勞健保自付額都有微調，財務、人資端很容易扣錯的」、「可能是部門總獎金分配後的餘額吧」、「薪資已領？那這28元不就是賺到的？」對此，原PO也在文末解釋，「25號領的是開發獎金，應該是整數，重點是我根本就沒在開發新客戶啊！」

▼網友懷疑會計少按三個0了！（圖／翻攝爆怨公社）