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反萊豬連署70萬份破紀錄　國民黨籲民眾聲援藻礁公投

▲▼國民黨全代會場外「瘦肉精零檢出公投連署」記者會,江啟臣（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨推反萊豬公投。（圖／記者周宸亘攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨自1月9日起發動「反萊豬」、「公投綁大選」兩項公投案第二階段連署以來，連署的速度、累積的數量不斷創下驚奇，根據最新統計，截至昨（25）日下午4時止，「反萊豬」公投案達到69萬1,398份、「公投綁大選」公投案達到67萬4,497份。

國民黨表示，攸關國人健康的「反萊豬」公投案以不到50天的時間，即快速累積突破70萬份，親筆簽下每份連署書，代表一份一份的人民憤怒，蔡英文政府犧牲台灣民眾的健康，卻提不出換取到讓國人信服的國家利益。

國民黨抨擊，人民看到的是，總統蔡英文以817萬高票當選後，背離照顧人民的承諾，選前選後的政客投機作為，已經讓多數人民忍無可忍，願意挺身而出、勇敢表態拒絕蔡政府錯誤的決策。

國民黨指出，將全力做好彙整、造冊、嚴格檢查等工作，預計於3月9日送交中選會，國民黨也再次呼籲中選會能秉持中立、客觀的原則，儘速審查，切勿再有任何政治思維的干擾與阻礙，讓台灣人民能於8月28日順利行使應有的公民權。

此外，國民黨表示，還有另外一項「珍愛藻礁」公投案需要國人的大力支持，全球少數僅存現生淺海藻礁的桃園大潭藻礁，豐富生態養育了近百種生物，包括保育類的柴山多杯孔珊瑚、綠蠵龜、台灣白海豚等；但如同開放萊豬進口政策，蔡英文政府展露出不願意與人民溝通的態度，執意主導第三天然氣接收站的開發，讓這塊曾被譽為「生態伊甸園」的自然地景現正備受威脅。

國民黨強調，沒有足夠的社會討論下貿然開發，將導致生態環境遭受嚴重的傷害，環保團體與桃園在地居民共同發起搶救藻礁公投，但現階段離安全連署份數的35萬份還有一段差距，僅剩不多的連署時間，呼籲國人能踴躍參與連署「珍愛藻礁公投連署書下載」或前往「珍愛桃園藻礁」公投連署網站。

國民黨表示，台灣美麗的自然生態要靠全體國人共同維護。希望給台灣人民一個機會，於8月28日能透過公投票，讓蔡政府清楚了解，不僅要吃得安全、健康，也要住得安心、乾淨，自然環境的永續保存需要大家共同努力。

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