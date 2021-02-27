228連假首日「濕涼驟降9℃」　下週冷空氣再襲！北台明顯變化

▲228連假第一天苗栗以北有雨，入夜後雨勢停歇。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

受到水氣影響，228連假第一天苗栗以北有雨，入夜後雨勢停歇。不過北台灣高溫跟26日的28度相比，今天僅剩19度；明天起全台天氣好轉，不過中南部空品不佳，要特別注意一下。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(27)日苗栗以北、東半部及中部山區有局部雨，中南部多雲時晴，入夜北台雨漸停歇。北台灣氣溫降、濕涼微冷，其他地區氣溫亦稍降。今日氣溫：北部13至19度，中部14至25度，南部16至28度，東部16至26度。

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▲今(27日)晨4：30紅外線雲圖(左圖)顯示，苗栗以北有較厚實的雲層。4：30雷達回波合成圖(中圖)顯示，大台北、桃園降水回波較強。新竹以北、東半部已有局部降雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

連假第2天(下週日228)各地好轉為多雲時晴，東半部仍有零星少量降雨的機率；白天北舒適南微熱、早晚偏涼微冷。連假第3天〔下週一(1日)〕各地為多雲時晴的天氣，白天微熱、早晚偏涼；連假的第2、3天中南部易有霧及空汙，金馬易起霧，請隨時注意相關訊息。

最新模式模擬顯示，大氣最近呈現3至4天的週期，下週二(2日)又有另一波冷空氣南下，強度與這波相近，北台灣明顯變化，其他地區略受影響；新竹以北、東半部轉雨、氣溫降。下週三(3日)各地好轉為多雲時晴，氣溫漸升，北海岸、東半部有局部短暫降雨。下週四、五(4、5日)各地多雲時晴，白天微熱、早晚偏涼；東半部偶有零星少量降雨的機率。