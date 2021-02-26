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元宵天灰灰！入夜變天「228連假降溫7℃」　北部空品紅色警戒

▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲今天元宵節，入夜後東北季風南下變天。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

今天元宵節，入夜後東北季風南下變天，明天228連假首日苗栗以北有雨，台北市高溫一次降7度左右，第2天後開始好轉。另外，台北市昨天受到空氣污染一片灰矇矇，今天也會有這情況，環保署甚至發出紅色警示，要特別注意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今〔元宵節(26)〕日東北風續減弱，各地為多雲時晴的天氣，山區及東半部偶有零星短暫雨的機率；白天舒適微熱、早晚略偏涼；大氣穩定、西半部易有霧及空汙發生，請注意！今日白天起氣溫：北部16至28度，中部16至29度，南部16至30度，東部16至28度。

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▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲今(26日)晨4：30紅外線雲圖(左圖)顯示，台灣上空有零散的中低雲。4：30雷達回波合成圖(中圖)顯示，華南有降水回波移向台灣，台灣陸地上偶有弱回波通過。各地無降雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

今〔元宵(週五)〕夜東北季風挾冷空氣及水氣開始南下；連假第1天(週六)苗栗以北、東半部及中部山區有局部雨，中南部多雲時晴；入夜北台雨漸停歇。北台氣溫降、轉涼微冷，中南部氣溫亦稍降。

連假第2天(下週日228)各地好轉為多雲時晴，北海岸、東半部仍有零星少量降雨的機率；白天北舒適南微熱、早晚偏涼微冷。連假第3天〔下週一(1日)〕各地為多雲時晴的天氣，白天微熱、早晚偏涼；連假第2、3天中南部易有霧及空汙，金馬易起霧，請隨時注意相關訊息。

另外，環保署網站空品提醒，指出永和、林口、新北(樹林)、頭份、西屯、二林、彰化、新港、臺南、斗六地區 所有族群應減少在戶外活動(紅色警示)；西半部敏感族群應減少在戶外劇烈活動(橘色提醒)。

▼25日台北市受到空氣污染影響，天空一片灰濛濛。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

▲▼台北市空氣污染。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

ET快訊
元宵天灰灰！入夜變天「228連假降溫7℃」　北部空品紅色警戒
美債殖利率閃漲嚇壞美股！道瓊狂洩559點　台積電ADR跌4.

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