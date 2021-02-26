社福團體志工驚傳虐童！　8天大嬰遭「倒掛搖晃」滿臉瘀青、抓痕

▲ 棄嬰遭社福團體志工虐待。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／編譯

南韓日前發生一起離譜案件，一名出生僅短短8天的嬰兒遭親生父母遺棄在宗教社福機構設置的「棄嬰保護箱」內，未料該團體志工竟在無人注意時虐待這個小生命，將他到掛著狂捏、毆打，導致他整張臉又青又紫、滿是瘀青，引起社會撻伐。

民間宗教團體「主愛共同體」（Jusarang Community Church）在首爾冠岳區設有棄嬰保護箱，收留被父母丟棄於此的新生兒。保護箱上寫著「你守住了這個孩子的生命」、「請祈禱到最後並謹慎思考」，裡頭鋪著軟墊與毛巾，以及「請一定要寫上出生日期」的字樣。該團體會嘗試說服父母重新將孩子帶回家，或是協助將孩子送養。

主愛共同體經營棄嬰保護箱本是出於美意，18日卻傳出虐嬰事件。受害嬰兒15日被母親遺棄在保護箱內，當時出生僅短短8天，目前暫由該團體照顧。18日一名員工發現，嬰兒臉上滿是瘀青與抓痕，馬上報警。

該名員工向警方透露，懷疑嬰兒是遭晚間負責照顧他的志工虐待。警方調閱監視器後發現，犯人正是晚間照顧嬰兒的40多歲女志工。監視器捕捉到她抓住嬰兒雙腳倒掛搖晃、狂捏等行為，畫面相當殘忍。警方已將她依虐童嫌疑立案，正調查她是否有虐待其他幼童。主愛共同體則表示，會教育員工及志工，確保虐童事件不再發生。

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