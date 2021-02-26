　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

社福團體志工驚傳虐童！　8天大嬰遭「倒掛搖晃」滿臉瘀青、抓痕

▲▼ 嬰兒,生小孩,男嬰,女嬰。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

▲ 棄嬰遭社福團體志工虐待。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／編譯

南韓日前發生一起離譜案件，一名出生僅短短8天的嬰兒遭親生父母遺棄在宗教社福機構設置的「棄嬰保護箱」內，未料該團體志工竟在無人注意時虐待這個小生命，將他到掛著狂捏、毆打，導致他整張臉又青又紫、滿是瘀青，引起社會撻伐。

民間宗教團體「主愛共同體」（Jusarang Community Church）在首爾冠岳區設有棄嬰保護箱，收留被父母丟棄於此的新生兒。保護箱上寫著「你守住了這個孩子的生命」、「請祈禱到最後並謹慎思考」，裡頭鋪著軟墊與毛巾，以及「請一定要寫上出生日期」的字樣。該團體會嘗試說服父母重新將孩子帶回家，或是協助將孩子送養。

主愛共同體經營棄嬰保護箱本是出於美意，18日卻傳出虐嬰事件。受害嬰兒15日被母親遺棄在保護箱內，當時出生僅短短8天，目前暫由該團體照顧。18日一名員工發現，嬰兒臉上滿是瘀青與抓痕，馬上報警。

該名員工向警方透露，懷疑嬰兒是遭晚間負責照顧他的志工虐待。警方調閱監視器後發現，犯人正是晚間照顧嬰兒的40多歲女志工。監視器捕捉到她抓住嬰兒雙腳倒掛搖晃、狂捏等行為，畫面相當殘忍。警方已將她依虐童嫌疑立案，正調查她是否有虐待其他幼童。主愛共同體則表示，會教育員工及志工，確保虐童事件不再發生。

►聽Podcast掌握國際局勢

►DeMon BT21熱銷保養組2選1

 
ET快訊
大甲媽祖9天8夜遶境　期程出爐
快訊／男登花蓮屏風山墜谷！手部開放性骨折無生命跡象
7歲童路邊推鷹架玩！下秒高壓電竄身變火球燒成焦屍影片曝
「鼠薯」爆氣直播10天圈粉10萬人！鳳梨浪子歷史起底
快訊／罔腰秘密接受調查！衛生局：「人體試驗懷孕」已完成陳述

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

夫妻大吵！她失控「3F丟下6歲女兒」自己跟著跳　鄰居狂奔神救援

緬甸新選舉委員會宣布：2020年大選結果作廢！

快訊／菅義偉宣布：「首都圈外6地區」28日提早解除緊急狀態！

北韓防疫超嚴！俄外交官「徒步推車」穿越邊境返國

海地監獄時隔7年再暴動！　「頭號流氓」越獄...1警7犯慘死

社福團體志工驚傳虐童！　8天大嬰遭「倒掛搖晃」滿臉瘀青、抓痕

日男跳軌撞碎電車玻璃！　屍體「噴進車廂」撞倒無辜乘客

車諾比封鎖35年現況曝光！地面驚現「成堆白骨」　恐是人類遺骸

韓男因非暴力信念「拒絕教召16次」　法院裁定無罪！首起重大判例

民兵組織要在拜登演說時炸國會　炸死國會議員越多越好

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

Tony曾臉黑撂重話：無法忍受Max了！　隋棠認育兒犯錯…曝他溫暖陪伴影片

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

機車險擦撞！小黃叭一聲嚇到妹　騎士反嗆運將...當街爆拉扯衝突

夫妻大吵！她失控「3F丟下6歲女兒」自己跟著跳　鄰居狂奔神救援

緬甸新選舉委員會宣布：2020年大選結果作廢！

快訊／菅義偉宣布：「首都圈外6地區」28日提早解除緊急狀態！

北韓防疫超嚴！俄外交官「徒步推車」穿越邊境返國

海地監獄時隔7年再暴動！　「頭號流氓」越獄...1警7犯慘死

社福團體志工驚傳虐童！　8天大嬰遭「倒掛搖晃」滿臉瘀青、抓痕

日男跳軌撞碎電車玻璃！　屍體「噴進車廂」撞倒無辜乘客

車諾比封鎖35年現況曝光！地面驚現「成堆白骨」　恐是人類遺骸

韓男因非暴力信念「拒絕教召16次」　法院裁定無罪！首起重大判例

民兵組織要在拜登演說時炸國會　炸死國會議員越多越好

助最遠邦交國巴拉圭「病歷手寫到電子化」國泰醫院獲外交貢獻獎

夫妻大吵！她失控「3F丟下6歲女兒」自己跟著跳　鄰居狂奔神救援

大甲媽祖遶境期程出爐！國曆4／9子時起駕展開9天8夜

江少慶有能力上大聯盟　吳俊良：不輸王維中

Ella猛誇20歲混血型男　搭檔李玉璽吃醋「衣服手卡都給他」

雙載黃牌切車道被小黃撞飛　騎士看著倒地慘死的愛妻痛哭：對不起

新加坡尪寄信用卡「豪氣隨便刷」　黃瑄一年沒見面感動泛淚

「性感高球乳神」一篇IG貼文賺40萬　商業價值勝老虎伍茲

次世代基因定序納健保　專家達初步共識：從肺癌「小套餐」先開始

「海歸派」來襲！高中生選秀仍吃香？旅外球員看兩大指標

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

國際熱門新聞

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

iPhone 13瀏海掰？　庫克：iPhone將迎來令人興奮的事

輪胎爆炸車廠老闆噴飛！　360度翻轉亡

師忘關視訊轉身「手淫」畫面曝　學生看傻

地方媽媽太辣！校方要孩子轉學

美債收益率上升嚇壞美股！　道瓊大跌559點

大火狂燒！媽咬牙將4孩丟出窗外...獨留火場

抓到老公和女偷情　人妻開門傻眼

報復美軍被攻擊　拜登下令轟炸伊朗民兵組織

谷歌前CEO：台積電對美國安「至關重要」

遺失iPhone他PO定位協尋...竟在2500公尺深海

送信遇犬狂吠　郵差掏彈弓射瞎

印尼醫護接種中國「科興疫苗」照樣染疫！

巧克力原料「噁爛真面目」網友直呼：不敢吃

更多熱門

相關新聞

日男跳軌撞碎車頭玻璃！屍體「噴車廂」撞倒乘客

日男跳軌撞碎車頭玻璃！屍體「噴車廂」撞倒乘客

日本神戶市26日上午發生一起跳軌事件，然而由於撞擊力道過大，該名男子的身體竟瞬間撞破車頭玻璃，噴進車廂內，當場死亡，同時也造成2名乘客受傷，1人身體不適。據悉，事發當時正好是上班的通勤時間，受影響的人數不在少數。受到該起事故影響，JR神戶線與京都縣部分區間暫時停駛長達2個半小時。

因非暴力信念「拒服兵役」法院判他無罪！

因非暴力信念「拒服兵役」法院判他無罪！

尪上網找「素人男優」與妻拍激戰片

尪上網找「素人男優」與妻拍激戰片

日媒爆中國抗議自衛隊P-3C通過南海

日媒爆中國抗議自衛隊P-3C通過南海

南韓明開打！首批16.3萬劑AZ疫苗

南韓明開打！首批16.3萬劑AZ疫苗

關鍵字：

虐嬰棄嬰日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

快訊／趙小僑小孩沒保住　劉亮佐心痛發聲

辛龍身影突現蹤《小明星》！

頂樓設佛堂！對面教授照強光、擺鬼面具　屋主超崩潰

正妹醫自吸迷姦藥64秒不省人事！實拍昏迷過程太震撼

被提醒衣服拉好！Albee車頭燈掉出

野生羅志祥「西門町街頭掃地」！

最正岳母和女婿坐一起被誤認情侶！女兒看後沉默

蘭潭「鯉魚精抓交替」情侶離奇溺斃　警曝巡邏潛規則

55歲的邰智源到底在拚什麼？

起底鳳梨「高顏值親弟」政大畢業

哪科難讀又沒出路　網齊點1科系

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

台中男睡醒感覺「屁股痛痛」！下秒學長淡定回話崩潰

未婚妻還原謝和弦崩潰始末！

更多

最夯影音

更多
調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁
國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面