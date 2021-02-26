夫妻大吵！她失控「3F丟下6歲女兒」自己跟著跳　鄰居狂奔神救援

▲ 女子與丈夫吵架，竟將女兒丟下窗戶。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳宛貞／編譯

南韓日前發生一起驚悚案件，慶尚北道一對夫妻發生言語糾紛，女方一氣之下竟失控抱起6歲大的女兒，從3樓窗戶丟下樓，接著自己也跳下樓。對面住戶當時聽到吵雜聲響，出門查看，正好目睹女童從3樓落下，趕緊嘗試徒手接住，勇敢行為受到網友大讚。

根據MBC報導，這起事件發生於24日下午3時左右。住在慶北龜尾市真美洞的39歲婦女將自己6歲大的女兒自3樓窗戶丟下，自己也跟著跳樓。在對面公寓1樓經營餐廳的住戶親眼目睹，趕緊衝過去試圖接住落下的女童，不過因重力加速度，無法完全接住。

事發後這對母女被緊急送醫，二人都沒有生命危險。女童因墜落的撞擊力道受傷，已移送附近大學醫院接受治療。她的母親則因此骨折，但意識清楚。

附近鄰居透露，事發前聽到母女家中傳來激烈爭執的聲音，疑似是女子和丈夫發生糾紛。他們家中相當凌亂，地上到處都是衣服、鞋子。勇敢救人的餐廳老闆受訪時則表示，「當時腦中就只有要救孩子的想法。」

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