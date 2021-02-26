臭味聞2年！戴奧辛超標48倍　害千名國中生眼痛頭暈…黑心業者免關

▲彰化宏昇能源科技公司以廉價木材當燃料，排出有毒廢氣戴奧辛。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

彰化宏昇能源科技公司負責人黃福成被查出，為省成本，用廉價的木材當燃料燃燒後，排出有毒廢氣戴奧辛、硫氧化物，害得埤頭國中全校學生整年都得關門窗戴口罩上課，還不時出現頭暈情況，2017年被彰化地檢依法提起公訴；台中高分院日前依污染空氣致生公共危險罪判黃男1年8月，但因犯後態度良好，給予緩刑4年、期間付保護管束，但需繳200萬元付公庫。

宏昇能源公司從2015年9月起就屢遭埤頭國中師生與附近居民檢舉惡臭，校園內不時聞到酸臭味，以及刺鼻塑膠味與焦煤味，校方無奈只能讓師生緊閉門窗、戴口罩上課，環保局曾3次前往稽查都超標，2016年7月底甚至測到戴奧辛排放量超標48倍，被勒令停工，報請檢方偵辦。

據查，黃福成教唆員工自2016年7 月1 日起，使用未符合含氯量木屑作為燃材，並未依規定在吸附式設備內放置活性碳，且未經申請就在空氣污染防制設備之袋式集塵器前鑽3個洞，加設活性碳噴注設備，等到主管機關派員檢測時，才燃燒乾淨的木屑及噴注粉狀活性碳，以降低戴奧辛濃度來影響稽查檢測數值的正確性。

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