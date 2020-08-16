環團揭「水涼墊」毒塑膠做的！坐躺沾黏塑化劑...環境賀爾蒙暴露風險增加

▲看守台灣協會表示，若床墊表皮添加塑化劑，睡在床上的人會沾黏在皮膚上，增加環境賀爾蒙暴露風險。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者許展溢／台北報導

天氣炎熱，不少人會買涼墊鋪，希望溫度下降幫助睡眠，不過，看守台灣協會在網路上搜尋各種「水涼墊」產品發現，號稱注水後可以降溫5至7度的各種坐墊和床墊，表皮都是PVC（聚氯乙烯）製成，有添加塑化劑疑慮，恐讓天天睡在床上的人會沾黏在皮膚上，增加環境賀爾蒙暴露風險。

看守台灣協會秘書長謝和霖向《ETtoday新聞雲》提到，協會同事因天氣熱想買水涼墊，一查大部分都是被稱為「毒塑膠」PVC做的，雖然也看到有其他材質，但是否跟有加水的散熱效果一樣好，還要觀望，主要是這種軟質的產品加了一堆塑化劑，假設屁股坐上去一直黏著擔憂有一定風險，且壞掉燒掉也會燒出戴奧辛。

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協會進一步指出，有些廠商會大肆廣告PVC是「醫療床墊用品級材料」，耐磨耐汙柔軟好收納，只強調使用端好處，卻沒向消費者揭露，PVC塑料從製造到廢棄都有很大問題，特別因為PVC是唯一含氯的泛用塑膠，這些床墊、坐墊廢棄後如果進焚化爐，除燒出戴奧辛，床墊有衛生顧慮，廢棄後也很難再回收使用。

協會質疑，此外，廠商並沒保證此PVC外皮涼墊在製程中未添加塑化劑，一般來說，要製造軟質PVC一定會添加某種塑化劑，這也是其他材質的塑膠可以避免的。如果床墊表皮添加了塑化劑，那天天睡在床上的人勢必會沾黏在皮膚上，增加環境賀爾蒙暴露風險，究竟為何要選用這種材質來製作涼墊。

▲看守台灣協會質疑，廠商並沒保證此PVC外皮涼墊在製程中未添加塑化劑。（示意圖／記者嚴云岑攝）



協會提到，仔細搜尋網路上有的產品，發現只要需要「注水」的涼墊，表皮幾乎都是PVC，找不到替代材質。不過如果尋找可以製造「涼感」的床坐墊，倒是有其他選擇，例如用矽膠做的厚坐墊，其降溫原理不是透過水，而是透過坐墊上蜂窩狀的孔洞設計，達到透氣效果。另外還有用紗絲布料包覆乳膠做的床墊，透過絲質表面吸濕和蜂窩狀網孔散熱，讓睡覺的人覺得涼快，只是價格可能要稍高一些，但也不知道乳膠或「冰絲」這些材質製造的涼感效果是不是比PVC水墊更好。

至於替代材質效果？謝和霖強調，替代材質對環境一定是好的，但對使用上，如保鮮膜比較黏的原因就是都用塑化劑，材質為PE（聚乙烯）較不黏，但沒塑化劑，選擇上能做的就是，買任何東西前考慮有無「必要性」，是真需求還是假需求，有時不見得要買，也能藉由各種方式達到同樣效果。