　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

開車高速衝撞被害人釀1死1傷　花蓮天道盟太陽會3煞收押

▲▼警方持拘票及搜索票攻堅搜索。（图／記者王北麟翻攝，下同）

警方持拘票及搜索票攻堅搜索。（图／記者王北麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮年前貫徹執行「掃黑、緝毒、打詐」當前三大治安，日前偵破並捕獲一夥以邱姓為首的天道盟太陽會4名，並査扣該組織服制、球棒、毒品K他命等犯罪證物。全案依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、恐嚇、妨害秩序等罪嫌解送花蓮地方檢察署偵辦，其中主嫌等3人由檢察官向法院聲請羈押獲准。

▲▼警方持拘票及搜索票攻堅搜索。（图／記者王北麟翻攝，下同）

花蓮縣警局表示，以邱姓男子為首之天道盟太陽會成員，動輒糾眾滋事逞兇鬥狠，去年涉嫌因故持球棒等器械砸毀某中古車行陳列販賣之數輛汽車，又率眾前往公園鬥毆，其中邱姓主嫌甚至開車高速衝撞被害人，造成1死1傷，犯後邱姓主嫌等人四處逃逸躲避查緝。

▲▼警方持拘票及搜索票攻堅搜索。（图／記者王北麟翻攝，下同）

逮捕天道盟太陽會成員

本案經縣警局報請花蓮地方檢察署檢察官偵辦，經數月偵查鎖定邱姓主嫌行蹤，28日清晨警方持拘票及搜索票將一干犯嫌拘捕到案並搜索查扣天道盟太陽會組織服制13件、球棒、毒品K他命等物，並於太陽會堂口據點等處所搜扣供犯罪所用之球棒1批、毒品咖啡包等不法物證及查扣作案車輛，全案依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、恐嚇、妨害秩序等罪嫌解送台灣花蓮地方檢察署偵辦，並由檢察官向法院聲請羈押主嫌等3人獲准。

▲▼警方持拘票及搜索票攻堅搜索。（图／記者王北麟翻攝，下同）

被逮捕黑幫成員移送地檢署偵辦，其中3名被羈押。

局長蔡丁賢呼籲，民眾若遭受犯罪組織不法侵害，應勇於報案檢舉，切勿鄉愿縱容，造成犯罪組織持續危害鄉里，農曆春節將至，將統合協調警察、義警、民防及相關行政機關等偵防力量，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，全力整備加強安全維護工作，讓民眾安心、快樂過好年。

►腦公！你不可以賴帳喔

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／連三天本土+0　增3例境外移入
LIVE／「案908感染源」病毒比對　陳時中最新說明
實測「絕命凸起處」！3對情侶斷魂　他驚曝：車速疑破百
律師視訊開庭忘關鏡頭　「桌上激戰裸女」影片瘋傳
雞排妹直接公布「尾牙廠商名稱」！　豁出去一次說清楚
點名翁立友後　雞排妹首PO文：被欺負還得對抗惡意

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

承辦祖母喪事起怨　革殺台南「殯葬少東」百人前槍抵頭「行刑」

砂石車下頭城交流道失控　衝越分隔島猛撞清潔車釀1傷

熱戀1個月共赴黃泉！揪遊墾丁自撞6死　友IG悼念：回來好嗎？

開車高速衝撞被害人釀1死1傷　花蓮天道盟太陽會3煞收押

車震人妻！小王不爽挨告「無碼裸照放大彩印」交給法官…人夫綠炸

實測「絕命凸起處」！3對情侶台南自撞6死　他驚曝：車速疑破百

遍地血跡！台中健身房23人大亂鬥1死6傷　警逮19人4人在逃

華山人魔陳伯謙性侵分屍13塊　家屬怒求償1400萬「驚見已脫產」

登妻子雲端照驚見「驗孕棒」秒綠　小兒科名醫翻拍挨告結果曝

3對情侶遊墾丁赴黃泉！女高中生離家9天亡　爸：本就反對談戀愛

沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來

外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

調皮橘貓四肢舉高緊貼沙發邊緣　秒變壁虎瘋狂爬行：我還會迴轉

苗栗議員分享超神「水溝停車」片　用不著堆高機！人工示範給你看

3隻地主貓安靜凝視「貴賓的狗」　汪震驚頻頻轉頭：真的在看我...

全台目睹「巨大火球」炸亮夜空　9秒畫面曝！駕駛：跟車一樣大

狗媽媽生產完竟將胎兒「吞下肚」！專家曝原因：為了攝取更多營養

承辦祖母喪事起怨　革殺台南「殯葬少東」百人前槍抵頭「行刑」

砂石車下頭城交流道失控　衝越分隔島猛撞清潔車釀1傷

熱戀1個月共赴黃泉！揪遊墾丁自撞6死　友IG悼念：回來好嗎？

開車高速衝撞被害人釀1死1傷　花蓮天道盟太陽會3煞收押

車震人妻！小王不爽挨告「無碼裸照放大彩印」交給法官…人夫綠炸

實測「絕命凸起處」！3對情侶台南自撞6死　他驚曝：車速疑破百

遍地血跡！台中健身房23人大亂鬥1死6傷　警逮19人4人在逃

華山人魔陳伯謙性侵分屍13塊　家屬怒求償1400萬「驚見已脫產」

登妻子雲端照驚見「驗孕棒」秒綠　小兒科名醫翻拍挨告結果曝

3對情侶遊墾丁赴黃泉！女高中生離家9天亡　爸：本就反對談戀愛

少康中興》鈕則勳／趙少康回鍋國民黨　萊豬公投勝率更高

快訊／連三天本土+0！增3例境外移入從美國、日本、菲律賓入境

雞排妹發文「點名尾牙廠商」照常工作　經紀人回應了

傳與終審法官會面「談黎智英案」　林鄭月娥：不會討論任何案件

公鹿打瘋了狂轟21記三分彈　拓荒者慘遭28分打爆

我國駐外人員累計35人確診　外交部負擔疫苗自付額

23歲艾薇長大了！　成熟風look曝光...唱歌怒罵渣男

感動無數人心的「春運母親」　11年後現身「眾人驚呆」　

美到過年！台東鹿野出現13公頃波斯菊花海　還能體驗搭熱氣球飛上天

新北瑞芳刮刮樂中千萬！　台彩：2000萬紅包還沒人中

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

社會熱門新聞

台中6打9尋仇狂射11槍　慘遭反擊

即／台南重大車禍　6人已無生命跡象

台南車禍最後畫面曝　6人慘死

即／烘爐地驚傳2男命案　現場留炭盆

3對情侶遊墾丁亡！女高中生爸：本就反對談戀愛

快訊／台南車禍畫面曝！甩尾猛撞6人無生命跡象

台南6死車禍超載　22歲駕駛無照

台南車禍5死1命危　報案者聽到呻吟聲

快訊／台南深夜車禍！車內6人送醫皆不治

台江大道車禍6死！同事揪出遊「爸媽全不知」

快訊／台南車禍「3女3男」重傷！最小10歲急救中

台南6死！3高中生「2中輟、1休學」…校方曝坎坷經歷

台江大道6死車禍「4關鍵」曝！

台南5死1命危車禍　找到台中某高中課表

更多熱門

相關新聞

霸屏國際美妝！BLACKPINK單飛代言夯

霸屏國際美妝！BLACKPINK單飛代言夯

南韓女團BLACKPINK，每位團員的妝容造型，皆是女孩們爭相效仿的時尚指標。身為門面擔當的迪奧彩妝大使Jisoo智秀，每每使用的彩妝單品皆是熱搜話題。近日Jisoo演繹兩款唇膏妝容，一於IG分享就吸引超過460萬粉絲按讚。

馬刺眾將平均輸出　斷雷霆3連勝

馬刺眾將平均輸出　斷雷霆3連勝

海巡北門一帶治安大掃蕩

海巡北門一帶治安大掃蕩

台南地院「擂台對決變圍毆」加碼撂人堵警局

台南地院「擂台對決變圍毆」加碼撂人堵警局

旅美退休分析師遭詐7500萬　找FBI跨海辦案

旅美退休分析師遭詐7500萬　找FBI跨海辦案

關鍵字：

雷霆掃蕩黑幫檢警聯手鬥狠黑幫成員

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

台中6打9尋仇狂射11槍　慘遭反擊

即／台南重大車禍　6人已無生命跡象

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

51歲周傳雄上大陸選秀「結果評審才22歲」！

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

遭網瘋猜尾牙性騷雞排妹！　金曲歌王發聲明：秉持本份、潔身自愛

小鐘爆氣「詹惟中當我飯局妹」錄影大吵

評價51歲周傳雄？22歲女歌手反擊了

這群人展瑞「刪光49萬人IG貼文」長文曝壓抑心聲

他9歲停止發育！和愛妻合影遭諷「母子」

台南車禍最後畫面曝　6人慘死

即／烘爐地驚傳2男命案　現場留炭盆

3對情侶遊墾丁亡！女高中生爸：本就反對談戀愛

快訊／台南車禍畫面曝！甩尾猛撞6人無生命跡象

更多

最夯影音

更多
沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來

沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來
外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面