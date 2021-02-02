開車高速衝撞被害人釀1死1傷　花蓮天道盟太陽會3煞收押

▲警方持拘票及搜索票攻堅搜索。（图／記者王北麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮年前貫徹執行「掃黑、緝毒、打詐」當前三大治安，日前偵破並捕獲一夥以邱姓為首的天道盟太陽會4名，並査扣該組織服制、球棒、毒品K他命等犯罪證物。全案依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、恐嚇、妨害秩序等罪嫌解送花蓮地方檢察署偵辦，其中主嫌等3人由檢察官向法院聲請羈押獲准。

花蓮縣警局表示，以邱姓男子為首之天道盟太陽會成員，動輒糾眾滋事逞兇鬥狠，去年涉嫌因故持球棒等器械砸毀某中古車行陳列販賣之數輛汽車，又率眾前往公園鬥毆，其中邱姓主嫌甚至開車高速衝撞被害人，造成1死1傷，犯後邱姓主嫌等人四處逃逸躲避查緝。

▲逮捕天道盟太陽會成員。

本案經縣警局報請花蓮地方檢察署檢察官偵辦，經數月偵查鎖定邱姓主嫌行蹤，28日清晨警方持拘票及搜索票將一干犯嫌拘捕到案並搜索查扣天道盟太陽會組織服制13件、球棒、毒品K他命等物，並於太陽會堂口據點等處所搜扣供犯罪所用之球棒1批、毒品咖啡包等不法物證及查扣作案車輛，全案依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、恐嚇、妨害秩序等罪嫌解送台灣花蓮地方檢察署偵辦，並由檢察官向法院聲請羈押主嫌等3人獲准。

▲被逮捕黑幫成員移送地檢署偵辦，其中3名被羈押。

局長蔡丁賢呼籲，民眾若遭受犯罪組織不法侵害，應勇於報案檢舉，切勿鄉愿縱容，造成犯罪組織持續危害鄉里，農曆春節將至，將統合協調警察、義警、民防及相關行政機關等偵防力量，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，全力整備加強安全維護工作，讓民眾安心、快樂過好年。

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