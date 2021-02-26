補習班主任對女童4度伸狼爪！她哭喊：不喜歡師丈這樣　媽一聽怒告

▲桃園市羅姓補習班主任遭指控在2018、2019年間，趁接送6歲女童時乘機在娃娃車上撫摸下體，女童事後向媽媽哭訴「不喜歡師丈這樣」才曝光。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某補習班羅姓主任在接送6歲女童時，乘機在娃娃車上撫摸其下體，女童即使不願意仍遭強制猥褻，女童返家上廁所時因疼痛曾向媽媽哭訴「不喜歡師丈這樣」，而媽媽察覺後氣得驗傷提告；羅在偵訊時坦承犯行，地院查出羅曾4度對女童強制猥褻。法官痛斥羅強制猥褻的行為，已嚴重影響未滿7歲女童身心健全發展，審結依4個對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判處10年有期徒刑，本案還可上訴。

檢警調查，羅姓男子在楊梅區某私立補習班當主任，負責補習班課後輔導與開車接送學童上下課，羅在2019年8月至2020年5月間，趁著接送班上6歲女童上下課，多次命其坐到副駕駛座上，接送途中乘機將其褲子脫下來，停車在路中乘機撫摸下體，

女童因感覺不舒服拒絕，卻仍遭羅繼續猥褻，直到去年5月女童回家和媽媽說上廁所下體疼痛，對方詢問原因才驚覺小孩受害，媽媽憤而帶女童驗傷提告。

檢方訊時，羅男對於強制猥褻均坦承不諱，女童也證稱，都稱呼羅男「師丈」，在去安親班的車上會被羅把位置換到旁邊，羅還脫她內褲摸尿尿的地方，不喜歡師丈這樣摸她，所以有把腳夾起來，但羅一直硬要摸。另外，女童的母親也提出質問對方時，羅男的道歉影片、對話紀錄等，檢方認為羅犯嫌明確依法起訴。

法院指出，羅男無視女童年幼，心裡、人格發展尚未健全，竟朝她4次猥褻，戕害其心靈、兩性認知，客觀上並無足以引起一般同情之處，不予減刑。

法院審酌，羅從事補教業，本應善盡保護、教育之責，竟萌生淫念，對未滿7歲的女童強制猥褻，嚴重影響其身心健全，4個對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，各判有期徒刑3年4月，應執行10年。

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