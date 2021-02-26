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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／麵粉袋內褲穿出「台灣代工DNA」　美援時期重振經濟全靠他

記者曾俊豪／台北報導

公共電視歷史紀錄片《未完成的任務：現代臺灣締造者》第二集「台灣製造的美援時期」將於3月2日晚間10時至11時首播，《ETotday新聞雲》獨家取得紀錄片畫面。本集聚焦戰後，國民政府如何利用美援，快速復甦台灣經濟，奠定現代化工業基礎，其中的關鍵人物，便是當時的經濟部長、身兼美援會副主委的尹仲容。

兩次大戰的摧殘讓世界各國疲憊不堪，美國為了穩住世界霸主的地位，在戰後投入大量美援，協助歐亞非各國復甦經濟，防堵共產勢力滲透。1950年韓戰爆發後，位於第一島鏈的台灣一躍成為美國對抗共產主義的堡壘，長達15年、14.8億美金的經濟援助便是台灣戰後脫離貧困 ，發展工業的救命金。

▲▼公共電視歷史紀錄片《未完成的任務：現代臺灣締造者》EP2。（圖／公視授權使用，請勿翻攝）

▲▼時任經濟部長尹仲容（上圖右）是美援時期台灣經濟的重要推手。（圖／公視授權使用，請勿翻攝）

▲▼公共電視歷史紀錄片《未完成的任務：現代臺灣締造者》EP2。（圖／公視授權使用，請勿翻攝）

紀錄片中提到，當時的台灣可謂百廢待舉，農業、工業、經濟與商業都相當凋敝，甫遷台的國民政府有太多事情要做。史丹佛大學胡佛研究所研究員郭岱君指出，「時任經濟部長尹仲容恰好是這麼一個人，他看到了問題他就去解決，別人不敢做他去做。」

對當時的台灣來說，美援物資要如何整合、有效利用是最大課題，尹仲容當時就用美援進口原料，垂直整合扶植台灣產業。中研院人社中心兼任研究員瞿宛文舉例，尹仲容用美援進口棉花扶植台灣自己的棉紗、紡紗廠以及織布廠，「從頭做一個垂直整合的扶植，而不是就只做織布廠、只做成衣廠，只有臺灣跟南韓是這樣子。」

▲▼公共電視歷史紀錄片《未完成的任務：現代臺灣締造者》EP2。（圖／公視授權使用，請勿翻攝）

▲▼美國透過「美援計畫」協助各國重建經濟，遏止共產主義擴張。（圖／公視授權使用，請勿翻攝）

▲▼公共電視歷史紀錄片《未完成的任務：現代臺灣締造者》EP2。（圖／公視授權使用，請勿翻攝）

為了讓資源有效利用，1950年代的美國還出資成立美援運用委員會，數度派遣經濟顧問團來台指導，這些經過美援時期培訓的專業技術官員，也成為後來締造台灣經濟奇蹟的政策執行者。背後主要原因在於，時任正副總統蔣中正與陳誠並不熟悉經濟事務，必須拔擢專業人才。

紀錄片指出，當時的財經官僚也都在美援會身兼美援一職，像是主委嚴家淦、副主委尹仲容、秘書長李國鼎都是，而他們也深知美援是雙面刃，十分小心自持。

▲▼公共電視歷史紀錄片《未完成的任務：現代臺灣締造者》EP2。（圖／公視授權使用，請勿翻攝）

▲▼公視紀錄片《未完成的任務：現代臺灣締造者》，本集聚焦美援時期的台灣。（圖／公視授權使用，請勿翻攝）

▲▼公共電視歷史紀錄片《未完成的任務：現代臺灣締造者》EP2。（圖／公視授權使用，請勿翻攝）

史丹佛大學胡佛研究所研究員郭岱君表示，尹仲容是國民政府財經領導裡面最先換腦袋的人，「為了把商品賣出去，匯率固定為1比40，以便宜的價格打進國際市場，臺灣從此走向出口導向階段。」

事實上，現在年輕一代對美援時期的印象，可能只有長輩調侃的「麵粉袋內褲」、「中美合作大內褲」等，鮮少有人了解當時的財經官員付出的努力。本集紀錄片便以此為出發點，描述1951年到1965年的美援時期，除了物資建設，更為台灣政府帶來計畫管理方法，奠定台灣建設基礎，種下台灣製造的「代工DNA」。

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