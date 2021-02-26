全台唯一！華航首奪「航空業銀獎」　全球僅6家航空公司列年鑑

▲華航榮獲航空業銀獎。（圖／華航提供）

記者李宜秦／台北報導

國際永續評比機構S&P Global公布最新2021年永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2021）結果，中華航空榮獲「航空業銀獎（Silver Class）」殊榮，為國內唯一入選運輸業者，全球僅6家航空公司脫穎而出列入年鑑。

華航自 2016 年起三度評列永續年鑑航空業銅獎，此次首獲銀獎，彰顯華航永續治理績效再進階，獲得國際肯定。永續年鑑係針對全球 61 個產業，逾 7,000 家大型企業的永續績效進行評比，從各產業挑選前 15％ 之企業，且總得分達標準方能授獎，藉此表揚永續績優企業。

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華航在發展永續原則下，落實環境、能源及管理策略。華航以國際最高認證標準「IOSA作業安全查核認證」把關旅客飛航安全，亦為台灣當前唯一獲得國際航空運輸協會IATA醫藥品冷鏈運輸認證 (CEIV) 的航空公司。

▲華航榮獲航空業銀獎，為全台唯一入選的運輸業者。（圖／華航提供）

因應氣候議題，華航推廣環保旅程-ECO Travel碳抵換計畫，導入氣候相關財務揭露 （Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD）指引作業架構，為台灣首家支持TCFD倡議的航空公司，發表全球航空業首份TCFD獨立報告。

華航亦將實際作為帶入員工日常作業，推動多項節能環保措施，持續邁向環境友善及低碳節能的永續發展。至2020年已達成地面碳排量較 2009 年減量 38%、地面一般廢棄物產出量較 2018 年減量 2%、地面用水量較 2018 年減量 1.5%、事業廢棄物回收再利用率 40% 及用紙量減少 5%等多項環保作業目標。

華航長期耕耘永續經營，受國內外多方肯定，常年入選道瓊永續指數成分股、富時社會責任新興市場指數成分股及獲頒台灣企業永續獎、全球企業永續獎等，在新冠肺炎（COVID-19）疫情重創航空產業下，儘管面臨嚴峻考驗，華航表示，仍將持續推展各面向永續作為，展現永續經營的決心。