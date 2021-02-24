華航747空中女王退役微旅行3／20復活　飛到富士山上空繞一圈

▲華航於2月6日特別推出「747空中女王 Farewell Party后翼起飛」一日微旅行活動。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

中華航空原訂2月6日舉行747空中女王 Farewell Party 「后翼起飛」活動，因考量防疫而延期。華航今日宣布，活動將延後至3月20日舉辦，行程內容維持不變，如原報名旅客無法配合延期行程，敬請於3月2日前向原購買通路辦理全額退票手續，相關資訊依華航活動網站公告為主。

華航747空中女王 Farewell Party 「后翼起飛」一日微旅行活動，將安排在3月20日上午7時47分開放報到，先讓旅客體驗獨一無二的登機門驚喜活動，參觀747各艙等拍照紀念。

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隨後於上午11時30分由桃園機場出發，至日本富士山上空繞行一圈再返回，航程時間約5小時40分，預計下午17時10分抵達桃園機場。預購機上免稅品享有8折起優惠。

▲「747空中女王 Farewell Party 后翼起飛」微旅行將至日本富士山上空繞行一圈再返回。（圖／達志影像／美聯社）

華航表示，自1975年引進首架747型客機，至今已達46年，橫跨近半世紀，為航機中最具指標性的機型，也帶給許多華航旅客美好的搭乘回憶，尤其當時獨有的2樓商務艙設計，廣受旅客喜愛。

華航現有4架747-400型客機，已陸續安排整備準備退役，現階段未執飛一般航班，此次活動讓想要搭乘747的粉絲，把握最後機會陪伴空中女王飛行。

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