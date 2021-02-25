▲國內「航空業奧斯卡」評比出爐，華航、立榮、台灣虎航都獲獎。（圖／民航局提供）

記者賴文萱／台北報導

被視為國內航空界奧斯卡的「金翔獎」每2年由交通部民航局舉辦評鑑，評比結果今天揭曉，國內線、國際線與低成本航空分別由立榮、華航與台虎獲得。民航局長林國顯頒獎時，也特別稱許業者在飽受疫情衝擊下，仍能持續提升飛航安全與對旅客的服務，相當不容易。

為提升國籍民用航空運輸業營運與服務品質，民航局自1998年起，每2年舉辦一次「金翔獎」評鑑，依據市場區隔及業者營運模式之特性分設「國內定期航線組」、「國際及兩岸航線—全服務航空組」及「國際及兩岸航線—低成本航空組」3組，是國內航空業最受關注的獎項。

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▲去年度評鑑結果，「國內定期航線組」由立榮航空蟬聯。（圖／民航局提供）

去年度評鑑結果，「國內定期航線組」由立榮航空蟬聯，「國際及兩岸航線—全服務航空組」由中華航空獲得，「國際及兩岸航線—低成本航空組」則由台灣虎航獲得。

華航表示，華航與台虎雙奪金翔獎，代表華航集團在國際航線服務及營運績效的優異表現獲得肯定，在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情重創航空產業下，儘管面臨很大挑戰，華航仍將致力於滿足每一位重視飛行體驗的旅客，並讓華航成為友善環境與促進社會經濟發展的永續企業，邁向「台灣首選航空公司」的願景。

▲「國際及兩岸航線—全服務航空組」由中華航空獲得。（圖／民航局提供）

▼華航榮獲109年度金翔獎最高評鑑，華航董事長謝世謙（右二）與聯管處協理何成（左二）共同與會。（圖／華航提供）

民航局指出，本屆金翔獎評鑑期間，國際及兩岸定期航線營運受新冠肺炎疫情影響，面臨巨大衝擊；但國籍航空公司除努力維持營運外，對於旅客服務品質依然盡其所能達到至善至美，相當不容易。

▲台灣虎航首次加入評鑑，就獲得「國際及兩岸航線組—低成本航空組」甲等。（圖／民航局提供）

這次也是我國唯一一家低成本航空公司—台灣虎航首次加入評鑑，因其營運模式不同及提供旅客服務性質有異，所以參與「國際及兩岸航線組—低成本航空組」評鑑。民航局指出，雖然台虎首次參加且該組別僅一家受評，但其評鑑過程中看得到台灣虎航在低成本航空市場中努力做到優質旅客服務的企圖心，獲得甲等，值得嘉許鼓勵。

民航局表示，為更周延109年度評獎作業，本次特別委請國立陽明交通大學團隊與該局合組評鑑工作小組，親赴各家參獎業者逐一進行實地審查，再由公部門與民間各領域專家組成的評鑑委員會進行審查。考量疫情，過去均於民航局局慶頒獎的金翔獎，今年特別安排於農曆春節後另外表揚。

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