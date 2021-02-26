挪威中間黨警告：中俄資金可能危害國家安全　應避免資產被收購

▲中俄在國際立場時常在同一邊。（圖／路透社）

文／中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩26日專電

挪威中間黨在國會多次呼籲挪威當局注意外國投資，尤其是來自俄羅斯與中國的資金，有可能危害國家安全。

挪威中間黨黨主席偉姆（Trygve Slagsvold Vedum ）17日在國會針對外國投資對挪威國家安全的威脅，向挪威總理提出警告。

偉姆表示，根據挪威警察安全處（PST）最新發布的「2020年國家威脅評估報告」，挪威不應該天真地任由俄羅斯與中國買下挪威的資產，包括私人公司與天然資源。

挪威警察安全處的報告顯示，外國情治系統可能透過投資進入挪威，威脅挪威國家安全。警察安全處已經注意到一些外國資金在挪威購買土地有戰略考量。

報告中指出，俄羅斯、中國與伊朗的情治系統對挪威國家安全威脅最大。這些外國情治系統透過商業合作進行間諜行動。他們蒐集策略、投資、產品開發、科技研發的各種資訊。

在挪威，最吸引此類外國情治系統的產業包括能源、石油與天然氣、海洋科技、電子通訊、國防、綠科技等高科技產業。

這些情報人員通常從小公司、新創公司這些可以取得資訊但又沒有足夠資源做資安工作、且對商業間諜較無防範的單位下手。

同屬中間黨的議員梅爾（Emilie Enger Mehl）也警告，挪威的天然資源對挪威非常重要，不應該落入外國投資者手中。

她認為，若中國投資者買下挪威多數的森林資產，他們就有可能藉此影響挪威國內決策過程，並取得政治影響力，因此應該確保重要資源留在挪威人手中。

對於中間黨提出的警告，挪威總理與國防部長一致表示，挪威在2018年通過的國安法（the Security Act ）就足以防止外國資金危害挪威國家安全。

挪威2018年的國安法授權挪威政府可在外國資金對挪威國家安全有所威脅時，中斷投資計畫。

此法適用於對國家安全特別重要的產業，例如通訊、媒體、能源、金融等。然而要執行此法的門檻極高，若非有特別嚴重威脅國家安全的情形，政府不太有插手的空間。