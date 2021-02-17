10種在地品牌召喚台灣療癒山林　安放你我身心

台灣這座島嶼的味道是什麼？「氣味島：SCENTS 100」團隊試圖透過氣味，構築屬於台灣的故事。而由霧室設計的《氣味島Aroma Island》十週年紀念書籍，封面讓人感受到土壤、青苔、薄霧與陽光，呈現「雨後的土地，散發出的自然味道」，去包納這座小島裡發生的各種特有氣味劇場。而這樣的意象，也宛如島上的山林，在守護你我一般。

台灣香氛設計也在這樣豐饒的地貌上，勾勒出屬於這片土地的香氣。在疫情未歇的新年，瘋設計精選10種在地品牌傳達的山林氣息，讓你我在家中也能感受到大地的能量，並在其如家飾的設計上，感受傳統吉祥元素可以如何轉化成嗅覺與視覺的現代體驗。要人感受，傳統祝福也能很不一樣。

║森漫家屋



郁郁YùYù｜囪上清煙，平安入屋

擅長揉合花氣入茶香中的郁郁 YùYù，在「關於土地上的氣味」嗅覺計畫第貳部裡，以在地木精油為底蘊，重現在尋茶旅程中，所走過的台灣山林風景——走在日月潭湖畔微帶花果調的輕木質氣息；穿梭阿里山林間，蘭花、紫藤在濃郁台灣黃檜、濕土苔草味中隱現；攀上太魯閣，山林與海洋都臨在眼前的瀑布森林。

這些香味都收攏在老煙囪茶色瓶裡，瘦長瓶身讓香氣能如縷縷青煙，緩慢釋放。倘若精油揮發殆盡，也能轉做為花瓶使用，宛如承載台灣山林香氣的，是朝暮炊煙所蘊含的「歲歲平安」。外包裝則是沉靜簡約、典雅高貴的鐵茶罐，周身霧黑只餘抽象花型燙金logo在上頭，讓山林回憶遙指尋覓花與茶的工藝初心。

▲重現山林與海洋的香味。（圖文提供／郁郁YùYù）



筑子｜飾景編竹，日常禱祝

結合了現代竹編與香氛設計的筑子，在「小島紀行－森」中，讓我們走進森林深處。深色精油含藏的，不是林中那盎然的綠意，而是在綠薄荷與百里香的提振中，以穗甘松、岩蘭草的沈著草根氣息，使人踏實感受腳下那滿佈樹葉的泥土地，並在自然界最原始的生命力量，得到包容與滋補。

擴香瓶宛如精品香水一般，顯得簡約優雅、圓潤精緻，隨性擺在一旁，也都能是日常家居裡的一道裝飾風景。搭配的竹編擴香枝，以台灣桂竹為材料，以竹工藝編織出森林氣味的抽象線條，不僅展現了自然多樣的紋理與生命力，「竹」代表的「祝」，也為日常帶來美好祝福的寓意。

▲結合了現代竹編與香氛設計的筑子。（圖文提供／筑子）



HANSCHIU｜白蓮染綠，連年如意

擅長香氛設計與工藝玻璃的HANSCHIU瀚思，時常在台灣日常尋求創作靈感。其與在地茶品牌丘山食茶合作的茶香系列中，「夜霧山茶」以台灣檜木、烏龍茶與苔皮氣味，勾勒出許多人在台灣深山中的經驗──在縱谷森林中，在檜木小屋啜飲熱茶的美好情境。

這樣的氣味，正適合點在霧面的「18星芒 茶香｜玻璃擴香寶盒 白霜」，讓山林回憶從幽幽迷霧裡隱隱浮現。轉化蓮花風華，以手工吹製玻璃設計出立體流線的簡約玻璃缽器裡，放置著來自花蓮的再生石材蛇紋石，為蓮花玻璃染上了玉綠，宛若是以疼惜山林的心，呈現現代版的「連年如意」祝福。

▲為蓮花玻璃染上了玉綠，呈現現代版的「連年如意」祝福。（圖文提供／HANSCHIU）

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