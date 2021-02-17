現代式新古典別墅　遍覽蘇黎世湖景與葡萄園風光

瑞士蘇黎世湖畔的葡萄園外，Think Architecture在野花盛放的草地上，為一戶四口之家打造房子，讓屋主得以在寬敞迴廊與下沉式小院，賞覽蘇黎世湖景觀。





當建築團隊向年輕屋主展示了Pinterest的參考圖片後，他們表示，希望住所能現代、簡單且對稱。間單、對稱的建築總讓人想起理性明晰的新古典主義，而這種實用美觀的風格也一路延續至今，在都市風景中仍保有一席之地。

Think Architecture認為，儘管對稱別墅是長期的建築主流，但近幾十年來，他們僅只是以新古典主義的模仿形式出現而已。「葡萄園這棟房子，旨在證明這種特定的空間佈置仍舊存在，並且得以轉換成當代設計。」建築團隊這麼定位這棟建築設計。

房屋由一對平行的直線量體組成，住戶得以在高大嵌入式窗戶空間裡往外遠望，欣賞周遭風光。房屋前側是三米寬的廊道，宛如房屋的護城牆，又如得以使人遠眺的觀景露台。

以灰白為主調的潔美房屋，中心擁有一個鋪上淺色石粒的沉入式庭院別景，當中有棵樹展現盎然生機。而在小院外緣，則有鋪上坐墊的白色靠背長椅圍繞，讓屋主一家人能在溫暖的夏季裡看向湖水，放鬆身心...

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