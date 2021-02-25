亂刀砍殺再吻屍　台大宅王情殺案重判無期徒刑定讞

▲台大宅王張彥文，無期徒刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

「台大宅王」張彥文，2014年間當街砍殺林姓女友47刀致死，還親吻屍體、猥褻等行為，一審重判無期徒刑，二審改判21年6月，案經最高法院撤銷發回，更二審改重判他無期徒刑，全案再上訴，最高法院25日駁回上訴，將他重判無期徒刑定讞。

張男（37歲）於就讀台大期間參加電玩比賽奪冠，獲得「台大宅王」稱號、畢業後在知名會計事務所任審計員，與當時22歲的林姓女友交往、同居，但半年後女友就打算分手。張男與女友計畫到日本旅遊，盼感情回溫，不料日本旅遊期間，張男竟然對女友施暴，強拍裸照，揚言殺害女友，回國後女友隨即分手。張男情傷後10多天後，竟然在2014年9月間的上午8時許，埋伏在女友租屋處附近，等女友出門上班時，持刀當街砍殺女友47刀，女友當場斃命，張男還親吻屍體，隨即遭逮。

檢方起訴後求處死刑，一審法院認為他具有教化可能，判處無期徒刑。二審審理時，張男與家屬以1263萬元和解，並先支付450萬元，二審因此改判刑21年6月，其中殺人罪從一審無期徒刑酌減為刑期15年。殺人罪部分經最高法院撤銷後，發回更一審，更一審仍判刑15年。但更一審再遭撤銷，更二審認為他預謀犯案，手段極其兇殘，「造成被害人青春年華即離開人世，使家屬痛失愛女，所受的傷痛難以回復彌補。」所以改判無期徒刑。

全案再上訴，最高法院25日駁回上訴，張男遭判處無期徒刑定讞。而他除本案遭判刑定讞外，檢方起訴他犯多項罪名，其中「強制」、「侵入住宅」、「恐嚇危害安全」等罪，合併判刑1年、得易科罰金36萬5000元，另外2個「強制性交罪」各判刑3年2月、「侮辱屍體」判刑7月部分，均已定讞，高院先前就定應執行6年5月以及1年（得易科罰金）。但本案無期徒刑定讞後，僅執行無期徒刑。



▼台大宅王情殺案件定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

