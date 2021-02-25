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最高法院將設調解室　免打官司也可透過調解和解解決糾紛

▲▼法官，律師，辯護，法庭，司法女神，法槌。（圖／視覺中國）

▲最高法院將設置調解室，擴大訴訟外解決紛爭機制。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

為了讓民眾可以不用進到法院，就解決紛爭，因此司法院推廣訴訟外解決紛爭機制，讓民眾可以透過調解、和解等機制，不打官司就解決糾紛。原本最高法院極少介入一二審法院常見的調解、和解程序，但為了讓民眾更便利，最高法院將在3月份啟動「民事案件移付調解」制度，並籌設調解室，擴大訴訟外解決紛爭機制。

所謂「訴訟外紛爭解決(ADR)」機制（不透過法院訴訟，直接由「調解」、「調處」、「仲裁」來解決紛爭），一直存在我國的民事訴訟制度內，尤其在民事訴訟法2000年、2003年幾次的大修法，都是參照我國知名學者邱聯恭、駱永家等人的理論，將ADR機制擴大適用，並賦予法律效力，好讓民眾能以更多元的方式，解決糾紛。這也是司法院推動司法改革中，著墨許多的一環。

而職司法律審的最高法院，因只能在二審確認的事實上進行法律審理，故極少介入攸關一二審間的調解、和解程序。但過去最高法院也曾有當庭成立和解，雙方撤回訴訟的案例。因此為了落實「訴訟外紛爭解決(ADR)機制」，增加訴訟當事人自主而徹底解決紛爭之機會，最高法院自去年11月19日成立「民事事件移付調解推動小組」，開始籌設及推動本院民事事件移付調解制度。

經過幾個月的努力，最高法院決議自3月1日起啟動《民事訴訟法》第420條之1規定的「移付調解機制」。法官就受理之事件，認有必要時，經徵詢兩造及其訴訟代理人接受調解之意願後，決定是否移付調解，期能妥速解決民事紛爭，減少案件進入審理程序，減輕法院繁重壓力，促進司法資源之合理分配。

最高法院將在院本部2樓，以及民庭寶慶院區，分別設置調解室，另外也將引進21位民事調解委員、14位家事調解委員。這些調解委員將聘請審判經驗、法學素養俱豐的優遇庭長、退休法官，以及有專業知識背景且具熱誠社會公正人士擔任，3月份起正式上路。

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